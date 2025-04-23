الأهلي يواصل مطاردة النصر ونيوم يصعد للدوري السعودي للمحترفين لأول مرة

قاد الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي للفوز على مضيفه الوحدة 3-2 ضمن الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الثلاثاء، ليواصل مطاردة النصر الذي فاز بصعوبة على مضيفه ضمك بالنتيجة نفسها، في يوم صعود نيوم للدوري السعودي للمحترفين لأول مرة في تاريخه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع، متراجعا بفارق نقطتين عن النصر و10 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

وتجمد رصيد الوحدة عند 26 نقطة في المركز الـ15 آخر المراكز التي تسبق منطقة الهبوط.

وافتتح روجير إيبانيز دا سيلفا التسجيل للأهلي في الدقيقة السادسة بعد متابعة جيدة لتسديدة من زميله إيفان توني.

وأضاف البرازيلي الآخر ويندرسون جالينو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 58 بعد تمريرة رائعة من زميله محرز.

لكن عبد الله الحافظ قلص الفارق للوحدة في الدقيقة 81 بعد ضربة رأس فشل إدوار ميندي حارس الأهلي في إبعادها بشكل جيد.

وابتسم الحظ لمحرز في النهاية ليسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 89، قبل أن يرد علاء حجي بتسجيل هدف تقليص الفارق للوحدة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ولم يسعف الوقت الوحدة في إحراز هدف التعادل لتنتهي المباراة بفوز الأهلي.

نيوم يصعد لدوري للمحترفين لأول مرة

ومن ناحية أخرى، صعد فريق نيوم للدوري السعودي للمحترفين لأول مرة في تاريخه بتغلبه 3-صفر على مضيفه العربي الثلاثاء، قبل 4 جولات على نهاية موسم دوري الدرجة الثانية.

إعلان

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، إذ افتتح أحمد عبده التسجيل في الدقيقة 60 من ضربة رأس، قبل أن يحرز سعيد بن رحمة هدفين أولهما من ركلة جزاء في الدقيقة 81 قبل أن يحول تسديدة قوية إلى داخل الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز يصل نيوم إلى النقطة 69 في الصدارة بفارق 15 نقطة عن صاحب المركز الثالث قبل 4 جولات على نهاية الموسم. وتصعد أول 3 فرق في دوري الدرجة الثانية إلى دوري الأضواء بنهاية الموسم.

ويبتعد نيوم بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه، النجمة، ويحتاج لانتصار واحد لحسم اللقب لأول مرة في تاريخه.

ويحتل العدالة المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام الحزم رابع الترتيب.

وصعد نيوم -أو نادي الصقور سابقا- إلى الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة في الموسم الماضي.