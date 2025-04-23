الدوري الإسباني يحقق أرباحا مليارية قياسية

حققت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أعلى أرباح لها على الإطلاق الموسم الماضي 2023-2024، ومن المتوقع أن تواصل تحقيق المزيد من الأرباح الموسم الحالي 2024-2025.

وقال تقرير اقتصادي للرابطة، اليوم الأربعاء، إنها أنهت موسم 2023-2024، بنتائج مالية تعزز مكانتها كواحدة من أكثر مسابقات كرة القدم صلابة وديناميكية في العالم، كما حققت أرقاما تاريخية في الحضور الجماهيري بالملاعب.

وبلغ إجمالي الأرباح 5.049 مليارات يورو، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بالموسم السابق (2022-2023).

وعلى الصعيد التجاري، تجاوزت الأرباح التجارية للرابطة حاجز مليار يورو للعام الثاني على التوالي، بفضل إستراتيجيات الرعاية والتراخيص الرياضية، بالإضافة للحضور الدولي المتنامي.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري في الملاعب 16 مليون متفرج، بمتوسط 75.4%.

وفيما يتعلق بالموسم الحالي 2024-2025، تشير التوقعات إلى مزيد من التحسن في النتائج بفضل نمو الأرباح وتحسن هوامش التشغيل.