وفاة لاعب كرة قدم أثناء الإحماء قبل مباراة رسمية بجنوب أفريقيا

أعلن نادي ديربان سيتي وفاة لاعبه الجنوب أفريقي سيناماندلا زوندي، أمس الثلاثاء، بعد أن سقط مغشيا عليه خلال الإحماء قبل مباراة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

ونقل اللاعب (22 عاما) إلى مستشفى قبل مباراة ديربان ضد نادي ميلفورد، وتم إلغاء المواجهة بين الشوطين بعد إعلان وفاة زوندي.

ولم يُعرَف حتى الآن سبب الوفاة.

وقال النادي في بيان "ببالغ الحزن، نؤكد وفاة سيناماندلا زوندي… اللاعب المحبوب في صفوف ديربان سيتي".

وأضاف "كان سيناماندلا أكثر من مجرد لاعب موهوب. كان زميلا وصديقا وأخا وابنا ومصدر إلهام لكل من عرفه".

وتابع "خالص تعازينا لعائلته وأصدقائه وزملائه ومدربيه وكل من تأثر بهذا المصاب الجلل".

خاض المدافع أول مباراة احترافية في سبتمبر/أيلول 2021، وكان لاعبا أساسيا مع ناديه هذا الموسم، إذ يتصدر الترتيب ويقترب من الصعود إلى دوري الأضواء في جنوب أفريقيا.