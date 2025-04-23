رونالدو يتطلع إلى إضافة هذا اللقب الكبير لسجله الحافل

يتطلع المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إضافة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم إلى سجله الحافل والمرصع بالألقاب، عندما يخوض الدور ربع النهائي مع فريقه النصر السعودي.

ويُعد النصر أحد ثلاثة أندية سعودية إلى جانب الهلال والأهلي تسعى إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا على أرضها هذا العام، عندما تبدأ مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع الجمعة المقبل.

وتستضيف السعودية الدورين ربع ونصف النهائي والمباراة النهائية لأبرز بطولات الأندية الآسيوية، التي أُطلق عليها هذا العام اسم دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك في الفترة بين 25 أبريل/نيسان والثالث من مايو/أيار المقبل في جدة.

استقطبت الأندية السعودية الغنية نجوما من أوروبا، ما يرجح أن النصر والهلال والأهلي من بين أبرز المرشحين للفوز باللقب في الثالث من الشهر المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الذي يتسع لـ62 ألف متفرج.

وسيطرت الفرق السعودية على منافسات غرب القارة، فاحتلت المراكز الثلاثة الأولى في المجموعة الموحدة، حيث لم يُهزم الهلال والأهلي في 8 مباريات وجمع كل منهما 22 نقطة، فيما حلّ النصر بقيادة رونالدو ثالثا برصيد 17 نقطة مع تلقيه خسارة واحدة فقط.

ولا يزال النجم السابق لأندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي يقدّم أداء قويا في سن الأربعين، حيث سجل 7 أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم، ويتطلع إلى الفوز بأول لقب له في دوري أبطال آسيا في نهاية مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات.

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ويعتقد مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي أن فريقه الذي خسر في ربع نهائي العام الماضي، قادر على بلوغ المباراة النهائية.

وقال مدرب ميلان السابق "لديّ ثقة كبيرة في اللاعبين بفضل جهودنا التدريبية".

وأضاف "أحيانا لا تُنصفنا النتائج، لكننا ندرك أننا نسير على الطريق الصحيح".

ويتعيّن على فريقه أولا تخطي عقبة يوكوهاما إف-مارينوس الياباني، وصيف بطل العام الماضي، والذي يمر بأزمة عقب إقالة مدربه الإنجليزي ستيف هولاند الأسبوع الماضي بعد أقل من 4 أشهر من تولي المدرب المساعد السابق لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت المسؤولية.

ويحتل يوكوهاما المركز الأخير في الدوري الياباني بفوز واحد فقط من 12 مباراة، لكنه تصدّر دوري المجموعة الموحدة عن المنطقة الشرقية للقارة، ثم تغلب على شنغهاي بورت بطل الصين 5-1 في مجموع مباراتي الدور ثمن النهائي.