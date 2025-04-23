موعد مباراة الهلال ضد غوانغجو في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال السعودي ضد غوانغجو الكوري الجنوبي في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 25 أبريل/نيسان الجاري على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) سابقا.

وتبدأ الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، السادسة والنصف حسب توقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال ضد غوانغجو:

beIN Sports AFC 1 HD (تعليق حسن العيدروس).

SSC HD (تعليق فهد العتيبي).

وتأهل الهلال إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن هزم باختاكور الأوزبكي بنتيجة 4-1، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة من دور الـ 16 من البطولة.

ولم يتلقَّ الزعيم سوى خسارة آسيوية وحيدة هذا الموسم كانت ضد باختاكور الأوزبكي في ذهاب الدور ثمن النهائي 0-1، لكنه استطاع الرد والتعويض برباعية في الإياب.

ويتطلع الهلال لتعويض فشله في النسخة الماضية، التي ودّع فيها المسابقة من نصف النهائي على يد العين الإماراتي الذي توج لاحقا بطلا للمسابقة.

ويعول الأزرق على كتيبة من النجوم يتقدمهم القائد ناصر الدوسري، الذي يمتلك رقما مميزا في دوري أبطال آسيا للنخبة بتسجيله 8 أهداف في 10 مباريات.

8 أهداف في 10 مباريات ⚽ أرقام مميزة للنجم ســـالم الدوسري في #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة ✨ pic.twitter.com/SzJNJXkfP8 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 22, 2025

إعلان

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني من ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب الصدارة الاتحاد.