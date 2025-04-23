رياضة

موعد مباراة الهلال ضد غوانغجو في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الهلال لم يتلقَّ سوى خسارة آسيوية وحيدة هذا الموسم (رويترز)
23/4/2025

نستعرض موعد مباراة الهلال السعودي ضد غوانغجو الكوري الجنوبي في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 25 أبريل/نيسان الجاري على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) سابقا.

وتبدأ الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، السادسة والنصف حسب توقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال ضد غوانغجو:

  • beIN Sports AFC 1 HD (تعليق حسن العيدروس).
  • SSC HD (تعليق فهد العتيبي).

وتأهل الهلال إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن هزم باختاكور الأوزبكي بنتيجة 4-1، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة من دور الـ 16 من البطولة.

ولم يتلقَّ الزعيم سوى خسارة آسيوية وحيدة هذا الموسم كانت ضد باختاكور الأوزبكي في ذهاب الدور ثمن النهائي 0-1، لكنه استطاع الرد والتعويض برباعية في الإياب.

ويتطلع الهلال لتعويض فشله في النسخة الماضية، التي ودّع فيها المسابقة من نصف النهائي على يد العين الإماراتي الذي توج لاحقا بطلا للمسابقة.

ويعول الأزرق على كتيبة من النجوم يتقدمهم القائد ناصر الدوسري، الذي يمتلك رقما مميزا في دوري أبطال آسيا للنخبة بتسجيله 8 أهداف في 10 مباريات.

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ويحتل فريق الهلال المركز الثاني من ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب الصدارة الاتحاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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