موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأهلي المصري ضد ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والقنوات الناقلة للبث المباشر للمباراة.

وتقام المباراة يوم الجمعة الموافق 25 أبريل/نيسان الجاري على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة.

وانتهت مباراة الذهاب بين صن داونز والأهلي، التي أقيمت في بريتوريا، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة الأهلي المصري ضد صن داونز:

beIN Sports HD 6 (تعليق عصام الشوالي).

beIN Sports Connect.

ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

ويدير اللقاء الحكم الموريتاني دحان بايدا.

ويسعى فريق الأهلي المصري لبلوغ النهائي للمرة الـ18 في تاريخه، كما يسعى بطل مصر إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.