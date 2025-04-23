قصة الفريق الإيطالي الذي يحقق إنجازا كلما توفي بابا الفاتيكان

ارتبطت وفاة بابا الفاتيكان تاريخيا بإنجاز رياضي يحققه فريق إيطالي في العام نفسه، وهي عادة استمرت هذا العام أيضا.

وذكرت شبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية (TyCSports) أنه منذ عام 1958 يتزامن صعود أفيلينو الإيطالي إلى درجة أعلى مع وفاة أو استقالة البابا.

وأكدت أن العام الحالي لم يكن استثناء، إذ تمكن الفريق من العودة إلى دوري الدرجة الثانية في إيطاليا بشكل رسمي قبل أيام قليلة من وفاة البابا فرانشيسكو عن عمر يناهز 88 عاما.

¡Histórico ascenso! #AvellinoCalcio selló su regreso a la #SerieB tras siete años de espera. El elenco de Campania se impuso, como visitante, a #SorrentoCalcio1945 por 2-1. Segundo ascenso seguido, desde este último sábado, para otro club de dicha región (Juve Stabia, 23/24). pic.twitter.com/ugwJLd6LdX — Julian Maciel (@JuliGranatee) April 22, 2025

وحقق فريق أفيلينو المنتمي إلى إقليم كامبانيا، يوم السبت الماضي 19 أبريل/نيسان 2025 فوزا مهما على سورينتو بنتيجة 2-1 ليضمن صعوده رسميا إلى "السيريا بي".

وبعد يومين فقط وبالتحديد يوم الاثنين 21 أبريل/نيسان 2025 أعلن الفاتيكان في بيان مصور عن وفاة البابا فرانشيسكو الذي يُعتبر أول زعيم من أميركا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية.

إعلان

ولا تُعد هذه المفارقة هي الأولى في تاريخ الفريق الإيطالي، إذ تكرر الأمر في مناسبات سابقة نستعرضها في هذا التسلسل الزمني:

عام 1958: تُوفي البابا بيوس الـ12، وصعد أفيلينو من الدرجة الرابعة إلى الثالثة.

تُوفي البابا بيوس الـ12، وصعد أفيلينو من الدرجة الرابعة إلى الثالثة. عام 1963: تُوفي البابا يوحنا الـ23، وصعد أفيلينو من الدرجة الثالثة إلى الثانية.

تُوفي البابا يوحنا الـ23، وصعد أفيلينو من الدرجة الثالثة إلى الثانية. عام 1978: تُوفي البابا بولس السادس، وبعد 33 يوما لحقه البابا يوحنا بولس الأول الذي تولى المنصب بعده، حينها احتفل أفيلينو بأول وآخر صعود إلى دوري الدرجة الأولى "السيري إي".

تُوفي البابا بولس السادس، وبعد 33 يوما لحقه البابا يوحنا بولس الأول الذي تولى المنصب بعده، حينها احتفل أفيلينو بأول وآخر صعود إلى دوري الدرجة الأولى "السيري إي". عام 2005: توفي البابا يوحنا بولس الثاني، وعاد أفيلينو إلى الدرجة الثانية "السيري بي".

توفي البابا يوحنا بولس الثاني، وعاد أفيلينو إلى الدرجة الثانية "السيري بي". عام 2013: استقال البابا بنديكتوس الـ16 ليكون أول بابا يتخلى عن منصبه منذ 600 عام، وبالتزامن مع ذلك عاد أفيلينو إلى الدرجة الثانية مجددا.

استقال البابا بنديكتوس الـ16 ليكون أول بابا يتخلى عن منصبه منذ 600 عام، وبالتزامن مع ذلك عاد أفيلينو إلى الدرجة الثانية مجددا. عام 2025: تُوفي البابا فرانشيسكو بعد يومين من ضمان أفيلينو عودته إلى دوري الدرجة الثانية في إيطاليا.

يُذكر أن البابا فرانشيسكو كان قد زار أفيلينو قبل أشهر قليلة من وفاته، واجتمع بمسؤولي النادي كما وقّع على قميص الفريق.