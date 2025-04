فليك يتحدى ثلاثي برشلونة المتمرد.. مخاطرة أم عبقرية؟

أقدم الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة على مخاطرة كبيرة خلال مباراة الفريق الكتالوني ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، وهو ما لفت انتباه الصحافة الإسبانية.

وحقق برشلونة أمس فوزا مهما وشاقا على ضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد سجله لاعبه داني أولمو في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتجويك الأولمبي لحساب الجولة الـ33 من الليغا.

ودخل فليك المباراة بتشكيلة أساسية شهدت العديد من التغييرات، أبرزها الدفع بأنسو فاتي وهيكتور فورت وفيران توريس، وهم الثلاثي الذي عبّر عن غضبه بشكل علني بعد نهاية مواجهة سيلتا فيغو يوم السبت الماضي، الأول والثاني لعدم المشاركة في تلك المباراة والأخير لاستبداله.

هذا القرار دفع صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى التساؤل عما إذا كان "فليك عبقريا أم متهورا؟" بعدما قرر خوض المباراة بخيارات "جريئة إذ أظهر شجاعة حين قرر إشراكهم على اعتبار أنهم لاعبون غير أساسيين خاصة فاتي وفورت".

وأضافت "هذه خطوة محفوفة بالمخاطر. فاتي وفورت تحديا فليك علنا وهو أمر لم يرق له حسبما صرّح قبل مواجهة مايوركا، لكن يبدو أن المدرب الألماني أراد من اللاعبين التعبير عن غضبهم على أرض الملعب".

ونجح فليك في رهانه على فاتي وفورت حيث قدّم الثنائي مباراة جيدة، ومعهما خلق برشلونة العديد من الفرص، وما كان ينقص الفريق هو اللمسة الأخيرة، خاصة في ظل تألق غير عادي من ليو رومان حارس مرمى مايوركا.

وسمحت التشكيلة التي دخل بها فليك المباراة بإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا المقررة يوم السبت المقبل على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية، مثل رافينيا وجول كوندي وباو كوبارسي وفرينكي دي يونغ.

ومن بين التعديلات اللافتة التي أدخلها فليك على التشكيل الأساسي هو اعتماده على إريك غارسيا في مركز الظهير الأيمن بدلا من كوندي.

وأصبح غارسيا بمثابة اللاعب "الجوكر" في يد فليك، إذ شارك هذا الموسم في 4 مراكز مختلفة هي قلب دفاع على الجانبين، ولاعب ارتكاز، والآن كظهير أيمن، وقد أثبت كفاءته مجددا ومرّر كرة حاسمة سجل منها أولمو هدف المباراة الوحيد.

وسدّد برشلونة 24 مرة بين القائمين والعارضة خلال الشوط الأول ضد مايوركا، منها 5 على المرمى، وهو رقم قياسي من التسديدات لفريق في أول 45 دقيقة بالليغا دون أن يتمكن من التسجيل منذ موسم 2003-2004، وفق ما ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في البيانات والإحصائيات، حيث اصطدم الفريق الكتالوني بتألق رومان.

24 – @FCBarcelona have attempted 24 total shots (5 on target) in the first half against Mallorca, record for any team in a first half in @LaLiga without scoring since at least the 2003/04 season. Siege. pic.twitter.com/icJZK6sP0i

— OptaJose (@OptaJose) April 22, 2025