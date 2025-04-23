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شاهد.. أطفال غزة يخاطبون العالم خلال مباراة في تركيا

KONYA, TURKIYE - APRIL 22: Children and referees show their support to Gaza ahead of the Ziraat Turkish Cup Semi-Final match between TUMOSAN Konyaspor and Galatasaray at Medas Konya Buyuksehir Stadium in Konya, Turkiye on April 22, 2025. ( Cem Genco - Anadolu Agency )
عدد من أطفال غزة الجرحى دخلوا الملعب مرتدين قمصانا تتضمن عبارات إنسانية مؤثرة (الأناضول)
23/4/2025

شهدت مباراة قونيا سبور وغلطة سراي في نصف نهائي كأس تركيا تضامنا لافتا مع القضية الفلسطينية وتحديدا أهالي قطاع غزة الذين يعيشون تحت واقع حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 19 شهرا.

ونزل لاعبو الفريقين أمس إلى أرض الملعب قبل بداية المباراة إلى جانب أطفال فلسطينيين من غزة، أُصيبوا خلال الحرب الإسرائيلية، ووصلوا إلى تركيا لتلقي العلاج.

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وارتدى هؤلاء الأطفال قمصانا كُتب عليها عبارات إنسانية مؤثرة، في رسالة منهم تهدف إلى لفت أنظار العالم إلى المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وكذلك تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وتاليا بعض العبارات التي كُتبت على قمصان أطفال غزة الجرحى:

  • غزة هي المكان الوحيد الذي يُدفن فيه الأطفال مع أمهاتهم.
  • غزة هي المكان الوحيد الذي يوقظ فيه ملك الموت الأطفال.
  • غزة هي المكان الوحيد الذي تُقصف فيه المستشفيات.
KONYA, TURKIYE - APRIL 22: Children and referees show their support to Gaza as they wait in line ahead of the Ziraat Turkish Cup Semi-Final match between TUMOSAN Konyaspor and Galatasaray at Medas Konya Buyuksehir Stadium in Konya, Turkiye on April 22, 2025. ( Cem Genco - Anadolu Agency )
حكام مباراة قونيا وغلطة سراي التقطوا صورة تذكارية مع أطفال غزة (الأناضول)

وبحسب صحيفة "إيه سبور" (aspor) التركية فإن لاعبي قونيا سبور حملوا لافتة قبل بدء المباراة كُتب عليها "في غزة لا خبز لا ماء لا حياة".

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أما الجماهير التي في مدرجات ملعب أتاتورك قونيا فقد هتفت قبل بداية المباراة بشعارات "تسقط إسرائيل، الحرية لفلسطين".

وخلال المباراة فاز غلطة سراي على قونيا سبور بنتيجة 5-1 جاءت عن طريق فيكتور أوسيمين، لوكاس توريرا، رولان شالاي (2) ويوسف ديمير، في حين سجل بيدرينيو الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.

وينتظر غلطة سراي في المباراة النهائية لكأس تركيا، الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيُقام الليلة بين فريقي طرابزون سبور وغوزتبه.

المصدر : مواقع إلكترونية

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