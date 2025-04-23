شاهد.. أطفال غزة يخاطبون العالم خلال مباراة في تركيا

شهدت مباراة قونيا سبور وغلطة سراي في نصف نهائي كأس تركيا تضامنا لافتا مع القضية الفلسطينية وتحديدا أهالي قطاع غزة الذين يعيشون تحت واقع حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 19 شهرا.

ونزل لاعبو الفريقين أمس إلى أرض الملعب قبل بداية المباراة إلى جانب أطفال فلسطينيين من غزة، أُصيبوا خلال الحرب الإسرائيلية، ووصلوا إلى تركيا لتلقي العلاج.

Konyaspor-Galatasaray maçında takımlar, Gazzeli çocuklarla sahaya çıktı.

pic.twitter.com/ZA9LpUOezg — Odak TV (@OdakTV1) April 22, 2025

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وارتدى هؤلاء الأطفال قمصانا كُتب عليها عبارات إنسانية مؤثرة، في رسالة منهم تهدف إلى لفت أنظار العالم إلى المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وكذلك تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وتاليا بعض العبارات التي كُتبت على قمصان أطفال غزة الجرحى:

غزة هي المكان الوحيد الذي يُدفن فيه الأطفال مع أمهاتهم.

غزة هي المكان الوحيد الذي يوقظ فيه ملك الموت الأطفال.

غزة هي المكان الوحيد الذي تُقصف فيه المستشفيات.

وبحسب صحيفة "إيه سبور" (aspor) التركية فإن لاعبي قونيا سبور حملوا لافتة قبل بدء المباراة كُتب عليها "في غزة لا خبز لا ماء لا حياة".

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أما الجماهير التي في مدرجات ملعب أتاتورك قونيا فقد هتفت قبل بداية المباراة بشعارات "تسقط إسرائيل، الحرية لفلسطين".

🇵🇸 GAZZELİ ÇOCUKLAR KONYA'DA Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor – Galatasaray maçında Gazzeli çocuklarla seremoniye çıkıldı. Teşekkürler Konyaspor, teşekkürler Galatasaray💙 Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. İyi olan kazansın🇹🇷#Konyaspor #Galatasaray #Gazze… pic.twitter.com/YK5K6XXcmJ — Sevinc🇹🇷 (@45Nisan45) April 22, 2025

وخلال المباراة فاز غلطة سراي على قونيا سبور بنتيجة 5-1 جاءت عن طريق فيكتور أوسيمين، لوكاس توريرا، رولان شالاي (2) ويوسف ديمير، في حين سجل بيدرينيو الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.

وينتظر غلطة سراي في المباراة النهائية لكأس تركيا، الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيُقام الليلة بين فريقي طرابزون سبور وغوزتبه.