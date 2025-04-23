سان جيرمان يحطم رقما صمد 32 عاما ويلاحق 3 أخرى

رغم تعادله مع نانت في الدوري الفرنسي حطّم باريس سان جيرمان رقما قياسيا كان بحوزة نظيره ميلان الإيطالي في الدوريات الخمسة الكبرى لمدة 32 عاما.

وتعادل باريس سان جيرمان أمس مع مضيفه نانت 1-1 في المباراة التي جرت على ملعب لا بوغوار والمؤجلة من الجولة الـ29 بالليغ ون، لينفرد بالرقم القياسي لأطول سلسلة من المباريات دون هزيمة خارج الأرض.

ووصل الفريق الباريسي إلى 39 مباراة خارج الديار دون هزيمة بالدوري الفرنسي، ليحطّم رقم ميلان البالغ 38 مباراة، والذي حققه الفريق الإيطالي في تسعينيات القرن الماضي بقيادة المدرب فابيو كابيلو.

📊 39 مباراة متتالية دون هزيمة خارج الديار في @Ligue1_Arab 🔥 🔝 رقم قياسي جديد على الإطلاق في تاريخ البطولات الأوروبية الخمس الكبرى. 🌍 pic.twitter.com/c32hpSTXDp — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 22, 2025

وخلال المباريات الـ39 الأخيرة لسان جيرمان بعيدا عن ملعبه حديقة الأمراء في الدوري الفرنسي، فاز الفريق الباريسي في 30 مباراة وتعادل 9 مرات.

وكانت آخر هزيمة تلقاها باريس تعود ليوم 11 فبراير/شباط 2023، أي قبل 801 يوم في عهد المدرب السابق كريستوف غالتييه، حين خسر أمام موناكو على ملعب لويس الثاني بنتيجة 3-1.

PSG makes history on the road 🚨🔴🔵 ✅ 39 consecutive away matches unbeaten

✅ Longest unbeaten away streak across Europe’s top 5 leagues

✅ Undefeated on the road since February 2023 pic.twitter.com/ES5MWAQJFU — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 22, 2025

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بعدها بدأ الفريق الباريسي في صناعة هذه السلسلة الاستثنائية بفوزه في الكلاسيكو الفرنسي على مارسيليا 3-0 بملعب فيلدورم يوم 26 فبراير/شباط 2023، ولا تزال هذه السلسلة مستمرة حتى الآن.

وعلّقت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على هذا الأمر بالقول "في عام 1993 حين حقق ميلان هذا الرقم لم يكن أي من لاعبي باريس الحاليين قد وُلد".

PSG have set a new record across Europe's top five leagues for the most away matches without defeat… 39 and counting 🤯🔵🧱 pic.twitter.com/tgcUN9FYfy — OneFootball (@OneFootball) April 23, 2025

وتُوج باريس بلقب "الليغ ون" للموسم الرابع على التوالي والـ13 في تاريخه، ويتبقى أمامه 4 مباريات على نهاية الموسم الحالي.

ولا يزال أمام الفريق الباريسي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي تحدٍّ آخر يتمثل في إنهاء موسم 2024-2025 بدون خسارة في الدوري الفرنسي.

ولو تحقق هذا الإنجاز سيكون فريق إنريكي هو الأول في تاريخ الدوري الفرنسي الذي ينهي المسابقة دون هزيمة، وخامس فريق في الدوريات الخمسة الكبرى وفق "لو باريزيان".

في الأثناء أشارت الصحيفة ذاتها إلى وجود 3 أرقام قياسية أخرى بإمكان باريس سان جيرمان تحقيقها هذا الموسم وهي:

حصيلة النقاط: حاليا ينافس 18 فريقا في الدوري الفرنسي، والرقم القياسي في عدد النقاط بحوزة سانت إيتيان الذي جمع 56 نقطة في موسم 1969-1970 (حينها كان يُمنح الفريق الفائز نقطتان) أي ما يعادل 81 نقطة اليوم.

ويملك باريس حاليا 78 نقطة، وما زالت أمامه 12 نقطة كاملة في سعيه لتخطي حاجز الـ81 نقطة.

عدد الانتصارات: رقم قياسي آخر يملكه سانت إيتيان وحققه في الموسم المذكور نفسه، حيث حقق 25 فوزا في 34 مباراة، أما باريس سان جيرمان ففي رصيده الحالي 24 فوزا، ما يعني أنه بحاجة إلى انتصارين في مبارياته الـ4 المتبقية (نيس، ستراسبورغ، مونبلييه، أوكسير) من أجل الانفراد بالرقم القياسي.

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نسبة النقاط لكل مباراة: بإمكان باريس أن ينهي الموسم بأعلى معدل نقاط في المباراة الواحدة بتاريخ الدوري، متجاوزا رقمه السابق في موسم 2015-2016.

حينها جمع 96 نقطة في 38 مباراة بمعدل 2.53 نقطة في المباراة الواحدة، أما حاليا فيبلغ معدله 2.6 نقطة في المباراة قد يرتفع إلى 2.65 إذا فاز في مبارياته الأربع الأخيرة.