سان جيرمان يحطم رقما صمد 32 عاما ويلاحق 3 أخرى

رغم تعادله مع نانت في الدوري الفرنسي حطّم باريس سان جيرمان رقما قياسيا كان بحوزة نظيره ميلان الإيطالي في الدوريات الخمسة الكبرى لمدة 32 عاما.

وتعادل باريس سان جيرمان أمس مع مضيفه نانت 1-1 في المباراة التي جرت على ملعب لا بوغوار والمؤجلة من الجولة الـ29 بالليغ ون، لينفرد بالرقم القياسي لأطول سلسلة من المباريات دون هزيمة خارج الأرض.

ووصل الفريق الباريسي إلى 39 مباراة خارج الديار دون هزيمة بالدوري الفرنسي، ليحطّم رقم ميلان البالغ 38 مباراة، والذي حققه الفريق الإيطالي في تسعينيات القرن الماضي بقيادة المدرب فابيو كابيلو.

وخلال المباريات الـ39 الأخيرة لسان جيرمان بعيدا عن ملعبه حديقة الأمراء في الدوري الفرنسي، فاز الفريق الباريسي في 30 مباراة وتعادل 9 مرات.

وكانت آخر هزيمة تلقاها باريس تعود ليوم 11 فبراير/شباط 2023، أي قبل 801 يوم في عهد المدرب السابق كريستوف غالتييه، حين خسر أمام موناكو على ملعب لويس الثاني بنتيجة 3-1.

✅ 39 consecutive away matches unbeaten ✅ Longest unbeaten away streak across Europe’s top 5 leagues ✅ Undefeated on the road since February 2023 pic.twitter.com/ES5MWAQJFU

بعدها بدأ الفريق الباريسي في صناعة هذه السلسلة الاستثنائية بفوزه في الكلاسيكو الفرنسي على مارسيليا 3-0 بملعب فيلدورم يوم 26 فبراير/شباط 2023، ولا تزال هذه السلسلة مستمرة حتى الآن.

وعلّقت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على هذا الأمر بالقول "في عام 1993 حين حقق ميلان هذا الرقم لم يكن أي من لاعبي باريس الحاليين قد وُلد".

PSG have set a new record across Europe's top five leagues for the most away matches without defeat… 39 and counting 🤯🔵🧱 pic.twitter.com/tgcUN9FYfy

— OneFootball (@OneFootball) April 23, 2025