"بند سعودي" في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

يقترب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد من التوقيع على عقد جديد يمدد بقاءه في النادي الملكي لسنوات مقبلة، لكنه يتضمن بندا لافتا يتعلق بأندية الدوري السعودي.

وذكرت صحيفتا "ماركا" و"سبورت" الإسبانيتان أن فينيسيوس سيوقّع على عقده الجديد بعد نهائي كأس ملك إسبانيا المقرر يوم السبت المقبل، لمدة 5 سنوات ليستمر حتى عام 2030.

وجرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات متعددة بين الطرفين من أجل إغلاق هذا الملف قبل نهاية الموسم، لكن يبدو أن التطورات الحالية عجّلت بالوصول إلى اتفاق في وقت أبكر مما هو متوقع.

وأشارت "سبورت" إلى وجود بند في العقد الجديد خاص بالفرق الأوروبية وآخر للأندية السعودية، تحسبا لإغراءات محتملة في المستقبل.

ويسعى فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد إلى إدراج بند فسخ خاص وضخم في العقد الجديد، سيكون أقل قليلا من قيمة الشرط الجزائي الحالي البالغ مليار يورو، لكنه قد يفتح الباب لاحقا لرحيل فينيسيوس إلى السعودية مقابل مبلغ لم يشهد له مثيل في عالم كرة القدم وفق "سبورت".

وراهن بيريز بقوة مؤخرا على بقاء اللاعب، حيث ضاعف راتبه ليضعه في مستوى زميله الفرنسي كيليان مبابي، لكن الرئيس لطالما أثبت أنه لا يتمسك بأي لاعب عندما تحين لحظة البيع تماما، كما حدث مع هدّاف النادي التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Se acaba el culebrón Vinicius 📌 El brasileño rechaza los millones de Arabia y ultima los detalles para su renovación con el Real Madrid. 💵 El club mejorará el salario del brasileño. ✍️ @MatteMoretto https://t.co/nJXJIzogXp — Relevo (@relevo) April 23, 2025

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ويبدو أن بقاء فينيسيوس مع ريال مدريد هو رغبة اللاعب، حيث من المتوقع أن يستمر على الأقل موسمين أو ثلاثة، وبيريز لن يعارض رحيله إذا قرر ذلك مستقبلا.

وكان فينيسيوس قد عبّر بشكل واضح عن رغبته في البقاء مع ريال مدريد أثناء احتفاله يوم الأحد الماضي بالفوز رقم 200 بقميص النادي الملكي، الذي جاء على حساب أتلتيك بيلباو.

✨👏 فينيسيوس جونيور يحقق 200 فوز مع ريال مدريد! pic.twitter.com/ftbJm8LFjx — ريال مدريد (@realmadridarab) April 20, 2025

وقال فينيسيوس في تصريحات لقناة ريال مدريد "أنا سعيد بهذا الإنجاز، إنه فخر وحافز كبير بالنسبة لي، آمل أن أحقق المزيد من الانتصارات، لدينا مباريات مهمة خلال الأيام المقبلة ونواجه تحديا للفوز بالألقاب".

وأضاف "لقد وصلت إلى ما أنا عليه بالكثير من العمل والتضحيات وبمساعدة الجميع في هذا النادي، من المدربين والرئيس واللاعبين. أود أن أواصل اللعب هنا لسنوات طويلة، وآمل أن أستمر في صناعة التاريخ".

ويُعد تجديد عقد فينيسيوس خطوة أولى في خطة التخطيط للموسم المقبل 2025-2026، الذي يبدو فيه البرازيلي الآخر رودريغو غوس الأقرب إلى الرحيل إذا وصل عرض مغرٍ.

في هذه الأثناء يجري الحديث عن مستقبل إندريك الذي من المفترض أن يستمر مع ريال مدريد، في وقت يبحث الأخير عن جناح صريح يتميز بالمراوغة لاستكمال تركيبة الفريق.

ولعل الاسم المفضّل لريال مدريد خاصة إذا تولى تشابي ألونسو القيادة الفنية خلفا لكارلو أنشيلوتي، هو الألماني فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، لكن صفقة ضمه قد تتجاوز حاجز الـ100 مليون يورو وميزانية النادي لا تتحمل هذا المبلغ حسب "سبورت".

ويُعتبر تعزيز خط الدفاع هو الهدف الأول لريال مدريد في الموسم المقبل، من خلال التعاقد مع قلب دفاع وظهير واحد على الأقل، بالإضافة إلى لاعب وسط مهاري يعوّض الفراغ الذي تركه الألماني توني كروس.