أسباب غضب فينيسيوس من جماهير ريال مدريد

أظهر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد فتورا غير معتاد تجاه جماهير الفريق خلال مباراة الفريق الملكي ضد أتلتيك بلباو، وهو تصرّف له عدة أسباب، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولم يحتفل فينيسيوس بهدفه الذي أُلغي لاحقا بعد العودة إلى تقنية الفيديو، كما لم يشارك زملاءه فرحتهم بهدف الفوز الذي أحرزه فيديريكو فالفيردي في الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة نفسها، لم يرسل فينيسيوس لجماهير ريال مدريد أي إيماءة يطلب من خلالها تحفيزه واللاعبين، وهو عكس ما اعتاد عليه اللاعب في العديد من المباريات هذا الموسم 2024-2025.

– فينيسيوس بدا متأثرًا ومنزعجًا بعد هدف فالفيردي، رغم احتفاله مع فالفيردي، تأخر في الانضمام للاحتفال الجماعي.

– يُعتقد أن صافرات الاستهجان من الجماهير في المباريات الأخيرة أثرت عليه، تم إلغاء هدف له، مما يظهر شعوره بالإحباط.pic.twitter.com/TbKSVKyrsB — BlancosGlobal (@Blancos_Global) April 20, 2025

وأكدت الصحيفة المقرّبة من أسوار النادي الملكي أن أحد أسباب تصرفات فينيسيوس يعود لإحباطه من الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال وهي "البطولة التي تعكس المستوى الحقيقي لأي فريق" بالإضافة إلى صافرات الاستهجان التي تلقاها من بعض الجماهير في إياب ربع النهائي ضد "الغانرز".

إعلان

وخاض فينيسيوس مواجهة أتلتيك بلباو وهو يشعر بالمرارة والسبب الرئيسي كان الإقصاء أمام أرسنال، لكنه دخل ملعب سانتياغو برنابيو "وهو عازم على قلب الوضع الصعب الذي يمر به ريال مدريد بشكل عام، وهو بشكل خاص".

🇪🇸 خوسيه فيليكس دياز (ماركا) | شهدت مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام أثليتك بيلباو نسخة مختلفة من فينيسيوس. • بدا فيني اكثر بروداً تجاه جماهير سانتياغو برنابيو، بعكس ما اعتادت عليه من حماسه وانفعالاته. لكن هذا التغيّر لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكمات، pic.twitter.com/aoKk3Ck4QD — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 22, 2025

وأضافت الصحيفة "كل ما أراده فينيسيوس هو مصالحة الجماهير من خلال أدائه في الملعب وتحقيق الفوز، إذ شعر بأنه مدين لها بسبب الخروج من الأبطال، لكنه في الوقت نفسه كان منزعجا من الانتقادات التي طالته. ولهذا السبب بدا عليه الغضب أحيانا لكن لم يخلُ من إحساس بالذنب تجاه ما حدث ضد أرسنال".

ونقلت "ماركا" عن مقربين من اللاعب أن تصرفاته هذه لا ينبغي أن تأخذ أكبر من حجمها، مؤكدين أن فينيسيوس "يرى أن من واجبه تقديم أقصى ما لديه في لحظة حرجة كهذه بدءا من الجمهور ومرورا بالنادي ووصولا إلى الفريق".

وسدّد فينيسيوس جزءا من الدين المعنوي بعد الفوز على بلباو بهدف فالفيردي، والآن يأمل اللاعب في نسيان هذه الأيام تماما إن تحسنت نتائج الفريق فيما تبقى من الموسم بدءا من نهائي كأس الملك ضد برشلونة يوم السبت المقبل.

وأعاد فينيسيوس مؤخرا التأكيد على التزامه الكامل مع ريال مدريد ورغبته في البقاء مع الميرنغي والاستمرار في كتابة التاريخ.

واحتفل فينيسيوس يوم الأحد الماضي بالفوز رقم 200 بقميص ريال مدريد، وهي ذكرى وثّقها بصورة مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

✨👏 فينيسيوس جونيور يحقق 200 فوز مع ريال مدريد! pic.twitter.com/ftbJm8LFjx — ريال مدريد (@realmadridarab) April 20, 2025

إعلان

وقال فينيسيوس في تصريحات لقناة ريال مدريد "أنا سعيد بهذا الإنجاز إنه فخر وحافز كبير بالنسبة لي، آمل أن أحقق المزيد من الانتصارات، لدينا مباريات مهمة خلال الأيام القادمة ونواجه تحديا للفوز بالألقاب".

وأضاف "لقد وصلت إلى ما أنا عليه بالكثير من العمل والتضحيات وبمساعدة الجميع في هذا النادي، من المدربين والرئيس واللاعبين. أود أن أواصل اللعب هنا لسنوات طويلة، وآمل أن أستمر في صناعة التاريخ".

وفسرت الصحيفة هذه التصريحات على أنها رد واضح على محاولات الأندية السعودية وخاصة الهلال بالتعاقد معه، حيث جعلت إدارة "الزعيم" من فينيسيوس هدفا رئيسيا لها خاصة بعد رحيل مواطنه نيمار إلى سانتوس ورفض المصري محمد صلاح الانتقال إليه.

وبحسب "ماركا" فإن مفاوضات تمديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد تسير بشكل إيجابي، وفي غضون أسابيع من المتوقع أن يجتمع النادي واللاعب من أجل إنهاء هذه المسألة.

وأتمت الصحيفة "يثق النادي بأن فينيسيوس قد أغلق الباب أمام العروض الخارجية، لكنه لا يستطيع إيقاف كل الضجيج الذي يدور حوله. صافرات الاستهجان لا تساعد، لكن تسجيل الأهداف والانتصارات قادرة على تغيير كل شيء في العلاقة بين الجماهير واللاعبين".