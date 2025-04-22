موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة غدا الأربعاء على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" معقل خيتافي، ويديرها الحكم الإسباني خوسي ماريا سانشيز مارتينيز.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة خيتافي ضد ريال مدريد:

beIN Sports HD 3

LaLiga HD

SuperSport Maximo 3

ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الفريقين بالدور الأول للدوري الإسباني هذا الموسم بفوز ريال مدريد بملعبه 2-صفر على خيتافي.

يتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 28 انتصارا مقابل 5 انتصارات فقط لخيتافي، في حين انتهت 5 مباريات بالتعادل.

وبعد 32 جولة، يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 69 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ73 نقطة، في حين يأتي خيتافي بالمركز الـ12 بـ39 نقطة.