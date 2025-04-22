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موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Getafe - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - December 1, 2024 Real Madrid's Kylian Mbappe in action with Getafe's Juan Iglesias REUTERS/Juan Medina
ريال مدريد فاز بملعبه 2-صفر على خيتافي في الدور الأول لليغا (رويترز)
22/4/2025-|آخر تحديث: 22/4/202501:42 ص (توقيت مكة)

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة غدا الأربعاء على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" معقل خيتافي، ويديرها الحكم الإسباني خوسي ماريا سانشيز مارتينيز.

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وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة خيتافي ضد ريال مدريد:

  • beIN Sports HD 3
  • LaLiga HD
  • SuperSport Maximo 3

ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الفريقين بالدور الأول للدوري الإسباني هذا الموسم بفوز ريال مدريد بملعبه 2-صفر على خيتافي.

يتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 28 انتصارا مقابل 5 انتصارات فقط لخيتافي، في حين انتهت 5 مباريات بالتعادل.

وبعد 32 جولة، يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 69 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ73 نقطة، في حين يأتي خيتافي بالمركز الـ12 بـ39 نقطة.

المصدر : الجزيرة

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