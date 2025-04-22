موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.
تقام المباراة غدا الأربعاء على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" معقل خيتافي، ويديرها الحكم الإسباني خوسي ماريا سانشيز مارتينيز.
اقرأ أيضاlist of 2 items
جماهير ريال مدريد تهين مبابي للمرة الثانية وفينيسيوس غاضب
وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت القاهرة.
قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة خيتافي ضد ريال مدريد:
- beIN Sports HD 3
- LaLiga HD
- SuperSport Maximo 3
ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.
انتهت مباراة الفريقين بالدور الأول للدوري الإسباني هذا الموسم بفوز ريال مدريد بملعبه 2-صفر على خيتافي.
يتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 28 انتصارا مقابل 5 انتصارات فقط لخيتافي، في حين انتهت 5 مباريات بالتعادل.
وبعد 32 جولة، يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 69 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ73 نقطة، في حين يأتي خيتافي بالمركز الـ12 بـ39 نقطة.