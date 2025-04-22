رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

كابيلو: هذه نقطة ضعف برشلونة

Football Soccer - Leicester City v Swansea City - Barclays Premier League - The King Power Stadium - 24/4/16Former England manager Fabio CapelloReuters / Darren StaplesLivepicEDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or
فابيو كابيلو اعتبر مواطنه أنشيلوتي المدرب الأهم عالميا (رويترز)
22/4/2025

دافع الإيطالي فابيو كابيلو المدرب السابق لريال مدريد عن مواطنه كارلو أنشيلوتي الذي يواجه انتقادات حادة بسبب أداء الفريق الملكي هذا الموسم، وازدادت حدتها بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أمام أرسنال.

وأكد كابيلو -خلال حضوره الاحتفال بالذكرى الـ25 لجوائز لوريوس والذي أُقيم أمس الاثنين بالعاصمة مدريد- أن أنشيلوتي أهم مدرب في العالم.

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وقال المدرب السابق (78 عاما) في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "أنشيلوتي هو المدرب الأهم في العالم والأكثر فوزا بالألقاب، وهو الرقم واحد بلا منازع".

Russia’s team coach Fabio Capello, gestures during the Euro 2016 qualifying soccer match between Russia and Austria, in Moscow, Russia, on Sunday, June 14, 2015. (AP Photo/Ivan Sekretarev)
كابيلو: ريال مدريد يفتقر إلى التوازن خاصة في الدفاع (أسوشيتد برس)

وأضاف "أعرف النادي والصحافة الإسبانية حين لا يحبون شخصا فإنهم لا يحبونه ببساطة. لا تكفيهم الألقاب التي فاز بها كارلو الذي واجه صعوبات هذا الموسم".

وتابع كابيلو "افتقر الفريق إلى التوازن خاصة في الدفاع. إصابة كارفاخال كانت مؤثرة كما عانى الفريق في الجهة اليمنى، ومع رحيل كروس لم يعد هناك لاعب يوازن خط الوسط".

وعن إمكانية تدريب أنشيلوتي منتخب البرازيل، علّق كابيلو "لا أعرف رأي البرازيليين في تعيين مدرب أجنبي لكني أعرف كارليتو جيدا، فقد كان لاعبا سابقا وهو شخص ذكي للغاية، كأس العالم قد تكون آخر بطولة كبيرة له وربما ينهيها بتحقيق الألقاب مع البرازيل".

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وتطرّق كابيلو إلى مستوى الفرنسي كيليان مبابي في موسمه الأول مع ريال مدريد بالقول "لقد احتاج إلى بعض الوقت كي يفهم مكانته الجديدة، لقد قضينا شهرين دون أن نرى المستوى المنتظر منه، ولاحقا بدأ في تسجيل الأهداف، قميص ريال مدريد ثقيل".

وأوضح "المشكلة أن ريال مدريد لا يملك مهاجما صريحا ويضطر للعب بمبابي وفينيسيوس سويا، بينما يفضل كلاهما اللعب على الأطراف".

وعند سؤاله عن توقعاته لنهائي كأس ملك إسبانيا بين "الميرينغي" وبرشلونة المقرر السبت المقبل، أجاب "ستكون مباراة شرسة. ريال مدريد بحاجة إلى الفوز لأنه يحتل المركز الثاني في الدوري وخرج من دوري الأبطال، لذلك أعتقد أنها مباراة مصيرية لهم هذا الموسم. يجب عليهم الفوز بالكأس".

نقطة ضعف برشلونة

وفي الوقت نفسه، أشاد كابيلو بالمستوى الذي يقدّمه برشلونة مع مدربه الألماني هانسي فليك مؤكدا أنه فريق ممتع، لكنه أشار إلى نقطة ضعف واضحة فيه.

وأجاب المدرب السابق عن سؤال حول رأيه في عمل فليك مع برشلونة، بالقول "قام بعمل جيد للغاية، لديه أسلوب مختلف، يضغط كثيرا ويهاجم بكثافة لكنه يدافع بشكل سيئ. ومع ذلك يستطيع تصحيح الأمور أثناء المباراة. من الممتع مشاهدته".

وسبق لكابيلو تدريب ريال مدريد لمدة موسمين في فترتين مختلفتين، الأولى موسم 1996-1997 والثانية 2006-2007، وقاده خلالهما للتتويج بلقب الدوري المحلي في المناسبتين.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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