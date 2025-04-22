كابيلو: هذه نقطة ضعف برشلونة

دافع الإيطالي فابيو كابيلو المدرب السابق لريال مدريد عن مواطنه كارلو أنشيلوتي الذي يواجه انتقادات حادة بسبب أداء الفريق الملكي هذا الموسم، وازدادت حدتها بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أمام أرسنال.

وأكد كابيلو -خلال حضوره الاحتفال بالذكرى الـ25 لجوائز لوريوس والذي أُقيم أمس الاثنين بالعاصمة مدريد- أن أنشيلوتي أهم مدرب في العالم.

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وقال المدرب السابق (78 عاما) في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "أنشيلوتي هو المدرب الأهم في العالم والأكثر فوزا بالألقاب، وهو الرقم واحد بلا منازع".

وأضاف "أعرف النادي والصحافة الإسبانية حين لا يحبون شخصا فإنهم لا يحبونه ببساطة. لا تكفيهم الألقاب التي فاز بها كارلو الذي واجه صعوبات هذا الموسم".

وتابع كابيلو "افتقر الفريق إلى التوازن خاصة في الدفاع. إصابة كارفاخال كانت مؤثرة كما عانى الفريق في الجهة اليمنى، ومع رحيل كروس لم يعد هناك لاعب يوازن خط الوسط".

وعن إمكانية تدريب أنشيلوتي منتخب البرازيل، علّق كابيلو "لا أعرف رأي البرازيليين في تعيين مدرب أجنبي لكني أعرف كارليتو جيدا، فقد كان لاعبا سابقا وهو شخص ذكي للغاية، كأس العالم قد تكون آخر بطولة كبيرة له وربما ينهيها بتحقيق الألقاب مع البرازيل".

ANCELOTTI NA SELEÇÃO BRASILEIRA? 👀🇧🇷

Fábio Capello, ex-treinador de Ancelotti, comentou sobre a possibilidade do técnico do Real Madrid assumir a Seleção! #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/HZ90MKQNjK — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 21, 2025

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وتطرّق كابيلو إلى مستوى الفرنسي كيليان مبابي في موسمه الأول مع ريال مدريد بالقول "لقد احتاج إلى بعض الوقت كي يفهم مكانته الجديدة، لقد قضينا شهرين دون أن نرى المستوى المنتظر منه، ولاحقا بدأ في تسجيل الأهداف، قميص ريال مدريد ثقيل".

وأوضح "المشكلة أن ريال مدريد لا يملك مهاجما صريحا ويضطر للعب بمبابي وفينيسيوس سويا، بينما يفضل كلاهما اللعب على الأطراف".

وعند سؤاله عن توقعاته لنهائي كأس ملك إسبانيا بين "الميرينغي" وبرشلونة المقرر السبت المقبل، أجاب "ستكون مباراة شرسة. ريال مدريد بحاجة إلى الفوز لأنه يحتل المركز الثاني في الدوري وخرج من دوري الأبطال، لذلك أعتقد أنها مباراة مصيرية لهم هذا الموسم. يجب عليهم الفوز بالكأس".

نقطة ضعف برشلونة

وفي الوقت نفسه، أشاد كابيلو بالمستوى الذي يقدّمه برشلونة مع مدربه الألماني هانسي فليك مؤكدا أنه فريق ممتع، لكنه أشار إلى نقطة ضعف واضحة فيه.

🗣️ Capello: "Es una alegría ver al Barça de Flick, pero defiende mal" ✍️ @FermindelaCalle https://t.co/OdJUXcA3Fh — Diario SPORT (@sport) April 22, 2025

وأجاب المدرب السابق عن سؤال حول رأيه في عمل فليك مع برشلونة، بالقول "قام بعمل جيد للغاية، لديه أسلوب مختلف، يضغط كثيرا ويهاجم بكثافة لكنه يدافع بشكل سيئ. ومع ذلك يستطيع تصحيح الأمور أثناء المباراة. من الممتع مشاهدته".

وسبق لكابيلو تدريب ريال مدريد لمدة موسمين في فترتين مختلفتين، الأولى موسم 1996-1997 والثانية 2006-2007، وقاده خلالهما للتتويج بلقب الدوري المحلي في المناسبتين.