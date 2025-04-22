أغرب بطاقة صفراء في تاريخ كرة القدم

نال عامل في الجهاز المعاون لنادي "آيك سولنا" السويدي متصدر بطولة الدوري لكرة القدم، بطاقة صفراء غير معتادة في انتصار فريقه 1-صفر على أوستر.

واحتدم خلاف على خط التماس بسبب المناشف خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين الأحد الماضي.

ويضع هاكان سيوبيرغ مسؤول المهمات في نادي "آيك" المناشف بانتظام على جانبي الملعب حتى يتمكن لاعبوه من تجفيف الكرة قبل تنفيذ رميات التماس الطويلة، لكن في المباراة ضد أوستر استمرت

المناشف في الاختفاء خلال الشوط الأول وحين حاول سيوبيرغ استرجاعها اندلع شجار.

وكشف سيوبيرغ "قلت للمنافس هل يمكنني استعادة منشفتي؟ لكني لم أحصل على إجابة، لذا بدأنا في الجدال، أنا و(مدرب أوستر) مارتن فويستون".

وفي خضم هذا الجدل حصل سيوبيرغ على إنذار بعد ذلك لمغادرته المنطقة الفنية لفريقه.

وأضاف "وصلتني عشرات رسائل التضامن على هاتفي.. كان الأمر جنونيا. أحمد الله أنها لم تكن حمراء، لأنني تلقيتها كثيرا".

ولم يكن مدرب أوستر فويستون راضيا عن تصرف سيوبيرغ بعد هزيمة فريقه التي شهدت تقدم آيك للصدارة برصيد 10 نقاط بعد 4 مباريات.

وقال منفعلا في مقابلة بعد المباراة "لا أعتقد أننا يجب أن نسمح لهم بنشر غسيلهم في ملعبنا، يمكنهم فعل ذلك في ملعبهم، لكن لا ينبغي أن نسمح لهم بذلك هنا".