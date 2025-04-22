9 مباريات تفصل برشلونة عن تكرار إنجاز الثلاثية

يسعى برشلونة الإسباني إلى استثمار الحالة الرائعة التي يمّر بها لاعبوه على المستويين الفني والمعنوي هذا الموسم من أجل تحقيق الثلاثية (الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوروبا).

ويُعد برشلونة حاليا واحدا من 3 فرق فقط في أوروبا بإمكانها الفوز بالثلاثية إلى جانب كل من إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

Solo quedan tres: así están los caminos de los únicos equipos que pueden conseguir el 𝐓𝐑𝐈𝐏𝐋𝐄𝐓𝐄 🔥 🇪🇸 Barça

🇮🇹 Inter

🇫🇷 PSG ❔¿Crees que alguno lo conseguirá? pic.twitter.com/vgAuvtABlA — Diario SPORT (@sport) April 17, 2025

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لكن طريق النادي الكتالوني لن يكون مفروشا بالورود لتحقيق هذا الإنجاز، حيث تنتظره مباريات صعبة ضد منافسين أقوياء على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويتبقى لبرشلونة هذا الموسم 9 مباريات في جميع البطولات (6 في الليغا، 2 دوري الأبطال، 1 كأس الملك)، سترتفع إلى 10 في حال تمكن من بلوغ المباراة النهائية للبطولة الأوروبية العريقة.

وعليه تفصل برشلونة عن التتويج بالثلاثية 9 مباريات بغض النظر عن نتائج مباريات غريمه ريال مدريد الذي ينافسه على لقبي الليغا والكأس.

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أول هذه الألقاب هي كأس الملك، حيث سيلعب البلوغرانا المباراة النهائية ضد الريال يوم السبت القادم 26 أبريل/نيسان 2025 على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الأندلسية.

وبعدها سيكون على برشلونة الاستمرار في القتال من أجل حصد اللقبين الآخرين وهما الليغا ودوري الأبطال، علما بأنه يتصدر جدول الترتيب في الأولى بفارق 4 نقاط عن الريال، فيما بلغ نصف النهائي في الثانية.

ويحتاج برشلونة إلى جمع 12 نقطة من أصل 18 متبقية بغض النظر عن نتائج مباريات الريال من أجل حسم لقب الليغا.

وفي الوقت نفسه يتوجب على برشلونة تجاوز عقبة إنتر ميلان في مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي الأبطال، ثم الانتصار في النهائي على أرسنال أو باريس سان جيرمان إذا ما أراد تحقيق الثلاثية.

تاليا المباريات المتبقية لبرشلونة هذا الموسم في جميع البطولات:

برشلونة x ريال مايوركا على ملعب مونتجويك الأولمبي (الجولة الـ33).

برشلونة x ريال مدريد ملعب لا كارتوخا (نهائي كأس ملك إسبانيا).

برشلونة x إنتر ميلان ملعب مونتجويك الأولمبي (ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا).

بلد الوليد x برشلونة ملعب نيوفو جوسي زورييلا (الجولة الـ34).

إنتر ميلان x برشلونة ملعب سان سيرو (إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا).

برشلونة x ريال مدريد ملعب مونتجويك الأولمبي (الجولة الـ35).

إسبانيول x برشلونة ملعب آر سي دي إي إسبانويل (الجولة الـ36).

برشلونة x فياريال ملعب مونتجويك الأولمبي (الجولة الـ37).

أتلتيك بيلباو x برشلونة ملعب سان ماميس الجديد (الجولة الـ38).

يُذكر أنه سبق لبرشلونة التتويج بالثلاثية التاريخية في مناسبتين سابقتين ومع مدربين مختلفين.

الأولى جاءت في موسم 2008-2009 مع بيب غوارديولا المدرب الحالي لمانشستر سيتي، أما الثانية فتحققت، موسم 2014-2015 في عهد لويس إنريكي المدرب الحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي، ويسعى إلى الثالثة هذا الموسم مع المدرب الألماني هانسي فليك الذي سبق له تحقيق هذا الإنجاز مع بايرن ميونخ موسم 2019-2020.

El Barça, primer equipo de la historia en lograr dos tripletes. ¡Enhorabuena, culés! http://t.co/DWSaHsLSFv #TRIPL3T pic.twitter.com/UcLMKpsele — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 6, 2015

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يُشار إلى أن برشلونة كان قد تُوج بأول ألقاب الموسم الحالي حين حصد كأس السوبر الإسباني عقب فوزه الكبير على غريمه ريال مدريد 5-2 في النهائي الذي جرى على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي.