موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الجولة الـ34 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 22 أبريل/نيسان الجاري بملعب الاتحاد معقل السيتي.

وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة. ويديرها الحكم الإنجليزي كريج باوسون.

وانتهت مباراة الدور الأول ضمن المرحلة الـ17 على ملعب فيلا بارك بفوز أستون فيلا 2-1.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا:

beIN Sports HD 1 (تعليق عصام الشوالي)

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق مانشستر سيتي في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي بتحقيقه 35 فوزا مقابل 11 لأستون فيلا، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.

ويحتل السيتي المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أستون فيلا صاحب المركز السابع.

وأكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير لفني للسيتي، أن مواجهة أستون فيلا بمثابة مباراة نهائية، في ظل الصراع القوي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي: "مباراة أستون فيلا بمثابة نهائي، وبعدها سنواجه وولفرهامبتون في نهائي آخر، لأن كل نقطة وكل مباراة مهمة".

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وأضاف حسبما نقل الموقع الرسمي للسيتي: "أستون فيلا منافس قوي على التأهل لدوري أبطال أوروبا، أعجبت للغاية بالأداء الذي قدموه في مواجهتي باريس سان جيرمان".

يذكر أن الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا سيشهد مشاركة الخمسة فرق الأوائل في ترتيب البريميرليغ.