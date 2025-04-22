مانشستر سيتي يحصل على أكبر مكافآت "يويفا"

حصل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي على نحو 5.17 ملايين يورو (5.94 ملايين دولار)، وهو أكبر مبلغ يحصل عليه فريق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كجزء من برنامج مزايا الأندية التابع ليويفا لتشجيع مشاركة اللاعبين مع منتخباتهم الوطنية.

ووزع "يويفا" مبلغا قياسيا بلغ 233 مليون يورو على 901 ناديا تمثل كافة الاتحادات المحلية (55 اتحادا)، للسماح للاعبين للمشاركة في بطولات المنتخبات الوطنية: دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 و2022-2023 وتصفيات بطولة أوروبا من 2022 إلى 2024 ونهائيات بطولة أوروبا 2024.

وحصل ريال مدريد الإسباني على 4.79 ملايين يورو مقابل 4.65 ملايين يورو لإنتر ميلان الإيطالي.

وتلقت الأندية حصة متساوية لكل لاعب يشارك في مباراة بتصفيات دوري الأمم الأوروبية وبطولة أوروبا، بالإضافة إلى مبلغ ثابت لكل لاعب يوميا خلال نهائيات البطولة التي أقيمت في ألمانيا العام الماضي.

واستفادت أندية الدرجات الأدنى المختلفة، إذ حصل فريق من دوري الدرجة العاشرة- يوركشاير الإنجليزي للهواة- على 7300 يورو.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا "من الرائع رؤية أندية متفاوتة المستوى والمكانة ومن كافة الدرجات المختلفة تتلقى مكافآت مالية لدورها الحيوي في تطوير اللاعبين الذين يساهمون في نجاح بطولاتنا للمنتخبات الوطنية، بما في ذلك نهائيات بطولة أوروبا 2024 الناجحة للغاية".

إعلان

وأضاف "كل نجاح لبطولاتنا هو نجاح مشترك، ويعتبر برنامج المزايا هذا دليلا آخر على هذا المبدأ، فعندما تزدهر كرة القدم يستفيد الجميع".

وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للسماح للاعبين في هذه الفترة 100 مليون يورو، مقابل 70 مليون يورو في الفترة السابقة.

كما ارتفع المبلغ المخصص للسماح للاعبين للمشاركة في بطولة أوروبا من 130 إلى 140 مليون يورو، إذ ذهبت الأموال إلى 196 ناديا تمثل 29 اتحادا عضوا في يويفا.