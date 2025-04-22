خبر سار لريال مدريد قبل نهائي كأس إسبانيا ضد برشلونة

أوضح المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي اليوم الثلاثاء أن مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي يستعد إلى العودة للعب أمام الغريم التقليدي برشلونة في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك السبت المقبل.

وكان مبابي غاب عن فوز فريق العاصمة على أتلتيك بلباو 1-0 أول أمس الأحد ضمن المرحلة الـ32 من الدوري بسبب إصابة في الكاحل، كما لن يكون متاحا ضد خيتافي مساء غد الأربعاء.

وخرج قائد المنتخب الفرنسي مصابا في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام أرسنال الإنجليزي في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما خسر 1-2 وفقد لقبها الأربعاء الماضي، لكنه، إلى جانب مواطنه المدافع فيرلان ميندي يُتوقع أن يكونا جاهزين للكلاسيكو.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم "لن يكونا جاهزين لمباراة غد، لكنهما سيتدربان خلال هذه الأيام، وأعتقد أنهما سيكونان متاحين لمباراة السبت".

وتعرّض مبابي لصفارات استهجان من بعض جماهير مدريد عندما ظهر على الشاشات العملاقة لملعب "سانتياغو برنابيو" خلال الفوز الصعب لفريقه على بلباو واستعادته فارق النقاط الأربع عن برشلونة المتصدر في سباق اللقب.

وأوضح أنشيلوتي أن "مبابي متألم بسبب إصابته لأنه لا يستطيع مساعدة الفريق، لكنه يفعل كل ما بوسعه ليكون جاهزا ليوم السبت".

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وبدون مبابي (الهداف الأول للفريق هذا الموسم برصيد 33 هدفا في مختلف المسابقات) وباعتماد لاعب وسط إضافي بدا ريال مدريد أكثر صلابة دفاعيا أمام بلباو.

وتابع أنشيلوتي "أعتقد أن المشكلات التي واجهناها هذا الموسم كانت واضحة إلى حد كبير، غيّرنا طريقة لعبنا قليلا لأن لدينا لاعبين بخصائص مختلفة".

وأضاف "كان من الصعب علينا إيجاد هذا التوازن، وآمل أن نتمكن من إيجاده في الفترة الحاسمة لأن أمامنا الكثير لنقاتل من أجله، وإذا لم نجد هذا التوازن في المباريات المتبقية فسيكون من الصعب تحقيق الفوز".