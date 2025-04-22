من هو حكم نهائي كأس إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة؟

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن هوية الحكم الذي سيدير كلاسيكو نهائي كأس الملك بين برشلونة وريال مدريد، السبت المقبل.

ومن المقرر أن يُقام كلاسيكو الكأس بين الغريمين على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية، وسينطلق عند الساعة (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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وكلّف الاتحاد الإسباني الحكم ريكاردو دي بورغوس بينغويتشيا لإدارة هذه المباراة المنتظرة، ويعاونه مواطنه بابلو غونزالو فويرتس من تقنية الفيديو المساعد.

⚖️ Ricardo De Burgos Bengoechea arbitrará la final de la #CopaDelReyMAPFRE. ➡️ Pablo González Fuertes actuará de VAR. 🏟️ Este sábado, en el Estadio La Cartuja, @FCBarcelona_es – @realmadrid. 🔗 https://t.co/RwYXTo7Yw2 pic.twitter.com/ealAOgDWME — RFEF (@rfef) April 21, 2025

وسيكون هذا أول نهائي في بطولة كأس الملك يديره دي بورغوس -الذي صرّح في مقابلة سابقة مع صحيفة "آس" الإسبانية- أن حلمه الأكبر هو إدارة نهائي هذه البطولة.

وسبق أن أدار دي بورغوس 3 مباريات كلاسيكو في السابق، انتهت اثنتان منها بفوز برشلونة مقابل انتصار وحيد لريال مدريد.

De Burgos a déjà arbitré le Clásico à trois reprises : ❌ Barcelone 1-3 Real Madrid — Supercoupe 2017

✅ Barcelone 3-1 Real Madrid — Super Coupe 2023

✅ Barcelone 2-1 Real Madrid — La Liga 2023 Dans mes souvenirs, en 2023 il avait fait un très bon match. pic.twitter.com/qpxLYMmXcZ — Barça Home 🇫🇷 (@Actu_Barcelona) April 21, 2025

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وأدار دي بورغوس الكلاسيكو للمرة الأولى في ذهاب نهائي كأس السوبر المحلية يوم 13 أغسطس/آب 2017، حين كانت البطولة تُقام بنظامها القديم بين فريقين فقط ومن ذهاب وإياب.

وجرت تلك المباراة على ملعب كامب نو معقل برشلونة، وانتهت بفوز النادي الملكي 3-1. وفيها طرد دي بورغوس البرتغالي كريستيانو رونالدو النجم السابق للريال بعد أن قام الأخير بدفعه احتجاجا على عدم احتساب ركلة جزاء له.

وظهر دي بورغوس للمرة الثانية في مباريات الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر بحلته الجديدة، والذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية يوم 15 يناير/كانون الثاني 2023 وفيها انتصر برشلونة بنتيجة 3-1.

أما المباراة الثالثة فكانت لحساب منافسات الدوري الإسباني وتحديدا بالجولة الـ26 من موسم 2022-2023 والتي جرت على ملعب كامب نو.

وأُقيم ذلك الكلاسيكو يوم 19 مارس/آذار 2023، وحسمه برشلونة لصالحه بنتيجة 2-1 بفضل هدف متأخر سجله نجمه السابق فرانك كيسي الذي يلعب حاليا لأهلي جدة السعودي.

وطوال مسيرته التحكيمية، أدار دي بورغوس لبرشلونة 31 مباراة فاز النادي الكتالوني معه 25 مرة وتعادل في مباراة وحيدة مقابل 5 هزائم.

كما ظهر دي بورغوس في مباريات ريال مدريد 25 مرة، ومعه فاز النادي الملكي في 17 مباراة وخسر 4 مرات فقط وتعادل مثلها.

ويُعد دي بورغوس المنتمي لإقليم الباسك من أكثر الحكام ثقة لدى اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الإسباني، ولهذا السبب تم تعيينه لإدارة "أهم وأجمل" مباراة في كرة القدم الإسبانية وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" المحلية.

وورث دي بورغوس (39 عاما) التحكيم عن والده إرنستو نييث الذي أدار الكثير من مباريات الليغا على مدار سنوات عديدة.

وظهر للمرة الأولى في مباريات الليغا عام 2015 بعدها حصل على الشارة الدولية عام 2018، ويتميز بشخصيته الهادئة والحوارية إذ يفضّل دائما شرح قراراته للاعبين أثناء المباراة.