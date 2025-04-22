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الوحدات ينتزع صدارة الدوري الأردني بريمونتادا ضد مغير السرحان

فريق الوحدات الأردني
فريق الوحدات حوّل تأخره بهدف أمام مغير السرحان إلى فوز 3-1 (مواقع التواصل)
22/4/2025

انتزع فريق الوحدات صدارة الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم بالفوز على ضيفه مغير السرحان بنتيجة 3-1، في مباراة مؤجلة من الجولة 13 بالمسابقة، اليوم الثلاثاء.

أنهى مغير السرحان الشوط الأول متقدما بهدف سجله محمود فريتخ بعد مرور 40 دقيقة.

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وقلبت ريمونتادا الوحدات الطاولة على منافسه بثلاثة أهداف سجلها مهند سمرين في الدقائق 67 من ركلة جزاء و88 و95.

ورفع سمرين رصيده إلى 17 هدفا ليبتعد في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم.

وكان الفريقان تعادلا بنتيجة 1-1 في مباراة الجولة الثانية بالدور الأول هذا الموسم.

ورفع الوحدات رصيده إلى 48 نقطة ليرتقي للصدارة مؤقتا بفارق نقطتين عن الحسين إربد الذي سيلاقي الرمثا في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.

أما مغير السرحان فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ12 والأخير.

المصدر : الألمانية

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