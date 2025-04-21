"اتفاق ودي" يسمح لألونسو بتدريب ريال مدريد

قال فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن النادي ومدربه تشابي ألونسو توصلا "لاتفاق ودي" يسمح للمدرب الإسباني بالرحيل إذا استدعاه أحد الأندية، التي لعب لها خلال مسيرته، لتولي مسؤولية تدريبه.

وتشير التقارير إلى أن لاعب خط الوسط السابق (43 عاما)، والذي مر بمسيرة رائعة في اللعب مع ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ ونادي صباه ريال سوسيداد، هو المرشح الأقوى لخلافة كارلو أنشيلوتي في العاصمة الإسبانية.

وأصبح مستقبل المدرب الإيطالي (65 عاما) مع ريال مدريد غير مؤكد بعد خروج الفريق من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث تشير تقارير متعددة إلى أنه قد يترك منصبه في نهاية الموسم لشغل منصب مدرب المنتخب البرازيلي، الشاغر حاليا، وهو ما قد يفتح الباب أمام عودة ألونسو إلى مدريد.

وقدم اللاعب الإسباني الدولي السابق، الممتد عقده حتى يونيو/حزيران 2026، أداء ممتازا مع باير ليفركوزن خلال مسيرته التدريبية القصيرة. وقاد ألونسو الفريق إلى لقبه الأول في الدوري الألماني، منهيا هيمنة بايرن ميونيخ التي استمرت 11 عاما، بالإضافة إلى فوزه بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألمانية.

إعلان

وقال كارو للصحفيين في مدريد اليوم الاثنين قبل حضور حفل توزيع جوائز لوريوس، الذي رُشح فيه باير ليفركوزن كأفضل إنجاز في العام، "نرتبط باتفاق ودي مفاده أنه إذا اتصل به أي فريق من الفرق التي لعب لها فإننا سنجلس ونتحدث ولن نضع أي عقبات في طريقه".

وأضاف "(في العام الماضي) تلقى تشابي عروضا من أندية مهمة، لكنه أكد لنا أنه سيبقى معنا. ربما من المبكر بعض الشيء الحديث عن ذلك، فالموسم لا يزال مستمرا".

وتابع "ربما تحدث أمور ما، لذا منحنا أنفسنا بعض الوقت لاتخاذ القرار… نتسم بالهدوء الشديد، وليس لدينا الكثير لنقوله سوى ذلك".

وقال كارو إن علاقة ليفركوزن مع ريال مدريد "ممتازة"، لكنه قال إنه لم يكن هناك أي اتصال على الإطلاق من النادي الإسباني فيما يتعلق بألونسو.

وأضاف "لا نتسم بالسذاجة، لكن منصب المدرب مهم للغاية بالنسبة للنادي ونحن نستعد للموسم المقبل معه".