غوارديولا يدعو الجماهير لتشجيع سيتي في "نهائي" الثأر ضد أستون فيلا

دعا بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي جماهير الفريق إلى التعامل مع مباراة الفريق أمام أستون فيلا في ملعب الاتحاد غدا الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باعتبارها "نهائية" في ظل سعي فريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي، الذي فاز على إيفرتون بهدفين من دون رد أول أمس السبت، المركز الرابع في الترتيب برصيد 58 نقطة من 33 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على فيلا صاحب المركز السابع. وتتأهل الفرق الخمسة الأولى في الترتيب إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا للصحفيين "إنها مباراة نهائية ونحن بحاجة لجماهيرنا، لأنني أعتقد أن جمهورنا يريد اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مرة أخرى. نأمل أن يتمكنوا من مساعدتنا منذ الدقيقة الأولى. لا تنتظروا. أحيانا نكون مهملين، وأحيانا لا نلعب بشكل جيد".

وأضاف "لكننا الآن في حاجة إليهم، ونحن في حاجة إليهم بشدة لدعمنا، لإحداث الجلبة والوجود هناك طوال الوقت، لأنها مباراة نهائية، بالتأكيد إنها مباراة نهائية بالنسبة لنا".

وحقق فيلا الفوز 2-1 عندما التقى الفريقان آخر مرة في ديسمبر/كانون الأول وحذر غوارديولا من أن مباراة الثلاثاء لن تكون سهلة مشيرا إلى أداء الفريق خلال هزيمته 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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وقال غوارديولا "فيلا منافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا، وأعجبت حقا بالمباراتين اللتين لعبهما ضد صديقي لويس إنريكي وباريس سان جيرمان".

وأضاف "إنهم قادرون على اللعب بتراجع دفاعي كثيف أو لا، ولكن يمكنهم الهجوم، مع الأسلحة التي يملكونها، والسرعة التي يملكونها، والكرات الثابتة، والطريقة التي ينظمون بها أنفسهم…".