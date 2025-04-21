هذا ما يحدث في كل مباراة يغيب فيها ليفاندوفسكي عن برشلونة

يشعر مسؤولو برشلونة بالهدوء رغم الإصابة التي تعرّض لها البولندي روبرت ليفاندوفسكي والتي ستبعده عن الملاعب في مباريات هامة ومصيرية في مرحلة حساسة من الموسم الكروي.

وتعرّض ليفاندوفسكي يوم السبت الماضي لإصابة في العضلة "شبه الوترية" خلال مباراة برشلونة وسيلتا فيغو التي جرت على ملعب مونتجويك الأولمبي وانتهت بفوز مثير للبارسا بنتيجة 4-3.

وبعد ساعات من تلك الإصابة أصدر برشلونة بيانا رسميا لتوضيح إصابة المهاجم البولندي قال فيه "الفحوصات الطبية تُؤكد إصابة ليفاندوفسكي في الفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يحدد برشلونة مدة غياب اللاعب، إلا أن تقارير إسبانية عديدة توقعت ابتعاد ليفاندوفسكي عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة ما يعني غيابه عن عدة مباريات في الليغا وكذلك نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد ومباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر، فيما يتوقع عودته في الإياب أمام الفريق الإيطالي.

المباريات المتوقع غياب ليفاندوفسكي عنها:

برشلونة x ريال مايوركا (الجولة الـ33 من الليغا).

برشلونة x ريال مدريد (نهائي كأس ملك إسبانيا).

برشلونة x إنتر ميلان (نصف نهائي دوري أبطال أوروبا).

بلد الوليد x برشلونة (الجولة الـ34 من الليغا).

إعلان

ورغم هذه الأخبار السيئة إلا أن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة ومساعديه يشعرون بالهدوء والثقة في اللاعبين الآخرين، حيث يمتلك الفريق ما يكفي من الجودة لتقديم أداء قوي حتى في غياب ليفاندوفسكي الذي سجل 40 هدفا هذا الموسم منها 25 في الليغا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة نجح في تحقيق الفوز وبنتائج كبيرة في كل المباريات التي لم يشارك فيها ليفا هذا الموسم، بل وسجّل 5 أهداف في كل منها.

وغاب ليفاندوفسكي عن برشلونة في 3 مباريات بموسم 2024-2025، اثنتان منها بكأس ملك إسبانيا والثالثة في الليغا.

وتاليا المباريات التي غاب فيها ليفاندوفسكي عن برشلونة منذ بداية الموسم الحالي:

ريال مايوركا 1-5 برشلونة (الجولة الـ19 من الليغا).

برشلونة 5-1 ريال بيتيس (ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا).

فالنسيا 0-5 برشلونة (ربع نهائي كأس ملك إسبانيا).

وبإمكان فليك تعويض غياب ليفاندوفسكي في مركز رأس الحربة بالاعتماد على فيران توريس أو داني أولمو، اللاعبان الأكثر استخداما في هذا الدور.

Dani Olmo de 9 ou Ferran Torres. Na ausência de Robert Lewandowski, será isso. pic.twitter.com/ynTGzg9UEf — 𝘿𝙉𝘼 𝘽𝙇𝘼𝙐𝙂𝙍𝘼𝙉𝘼 🧬🇧🇷 (@dna_blaugrana) April 19, 2025

واعتمد فليك على توريس كمهاجم صريح ضد ريال مايوركا وفالنسيا بينما تكفّل أولمو بهذا الدور أمام ريال بيتيس.

ويتمتع توريس بمرونة كبيرة في اللعب، حيث شارك هذا الموسم في 16 مباراة كمهاجم صريح، ومثلها كجناح أيسر و9 في مركز الجناح الأيمن.

ويمر توريس وأولمو بفترة رائعة فقد سجّل كلاهما في المباراة الأخيرة لبرشلونة ضد سيلتا فيغو.

وساهم داني أولمو في 15 هدفا (سجل 9 وصنع 6) في 30 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، بينما هز توريس الشباك 17 مرة وقدّم لزملائه 4 تمريرات حاسمة في 40 مباراة.