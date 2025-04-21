موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة غدا الثلاثاء 22 أبريل/نيسان 2024 على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في برشلونة، ويديرها الحكم الإسباني ميغيل أرياس.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة ريال مايوركا ضد برشلونة:

beIN Sports HD 3 (تعليق حفيظ دراجي)

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports HD 1 French

beIN Sports 1 FR

ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الفريقين بالدور الأول بفوز كبير لبرشلونة 5-1 على ملعب مايوركا.

ويتفوق برشلونة في المواجهات السابقة بـ36 انتصارا مقابل 11 لمايوركا، وانتهت 12 مباراة بالتعادل.

ويسعى برشلونة لتعزيز صدارته للدوري الإسباني برصيد 73 نقطة بتوسيع الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني (69 نقطة).

في حين يسعى ريال مايوركا للحصول على إحدى بطاقات التأهل للبطولات الأوروبية الموسم القادم، حيث يحتل المركز السابع برصيد 44 نقطة.