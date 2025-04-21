نهضة بركان يضع قدما بنهائي الكونفدرالية الأفريقية برباعية أمام قسنطينة

اقترب فريق نهضة بركان المغربي من التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه الكبير على ضيفه شباب قسنطينة الجزائري 4-صفر في ذهاب قبل النهائي في الملعب البلدي بمدينة بركان اليوم الأحد.

افتتح يوسف مهري التسجيل مبكرا في الثواني الأولى للقاء بعد تمريرة من أسامة المليوي توغل بها داخل منطقة الجزاء، وسدد من زاوية ضيقة في الشباك، مسجلا رقما قياسيا لأسرع هدف بالبطولة.

يوسف ميهري. 🤯 نقدم لكم صاحب الهدف الأسرع في تاريخ كأس الكونفدرالية! 🔥#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/FdXbknk8Wf — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 20, 2025

وأضاف بول باسين فاليري الهدف الثاني في الدقيقة 21 برأسية متقنة بعد عرضية من أيوب خيري إثر ركلة ثابتة.

في الشوط الثاني، وسّع أسامة المليوي الفارق بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 54 عقب تمريرة أرضية من هيثم منعوت.

وكاد المهاجم ذاته أن يضيف الرابع في الدقيقة 59، لكن الحارس تصدى لتسديدته.

ورغم إلغاء هدف رابع للمليوي بسبب التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد، فإن اللاعب ذاته عاد ليختتم الرباعية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من منعوت ومراوغة ناجحة داخل منطقة الجزاء.

إعلان

وسيلتقي الفريقان إيابا يوم 27 أبريل/نيسان في ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة.

وفي وقت سابق اليوم، فاز سيمبا التنزاني ذهابا على ضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد في مواجهة قبل النهائي الأخرى.

ومرت ركلة حرة نفذها جون أهوا من الجميع في المنطقة لتسكن الشباك قبل الاستراحة.