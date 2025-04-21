الإيطالي ساكي: بيريز لا يهتم بالمدافعين ومبابي ليس نجما استثنائيا

دافع المدرب الإيطالي السابق أريغو ساكي عن مواطنه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ووجه انتقادات لفلورنتينو بيريز رئيس النادي بسبب إدارته الرياضية، وكيليان مبابي نجم الفريق الملكي الذي لم يقدّم المستوى المطلوب منه هذا الموسم.

وتعرض أنشيلوتي لانتقادات لاذعة من الصحافة الإسبانية بعد الإقصاء المهين لريال مدريد من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام أرسنال.

⚔️ Arrigo Sacchi, exdirector deportivo del Madrid, defiende la figura de Carlo Ancelotti: 🔥 "¿Esta gente tiene idea de quién Ancelotti?" 📝 "Yo lo considero un auténtico maestro del fútbol". pic.twitter.com/Srv44BdnR7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 20, 2025

ولم تتوقف تحليلات وآراء الصحفيين الإسبان بشأن الأداء الهزيل لأنشيلوتي واللاعبين منذ يوم الأربعاء الماضي، ومنهم من يرى أن مشروع المدرب الإيطالي مع النادي الملكي قد انتهى بالفعل حتى لو حقق الفريق لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك.

وقال ساكي -الذي سبق له العمل مديرا للكرة مع ريال مدريد بين عامي 2004 و2005- في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "هل يدرك منتقدو أنشيلوتي من هو هذا الرجل؟ هل يعلمون ما حققه من نجاحات؟".

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وأضاف ساكي، الذي قاد منتخب إيطاليا وأندية ميلان وبارما وأتلتيكو مدريد، أنه "أعتبره أستاذا حقيقيا في كرة القدم، ليس فقط بسبب ألقابه بل بسبب قيمه الإنسانية. على ريال مدريد أن يفكر كثيرا قبل أن يُفرّط في شخص مثل أنشيلوتي".

ومن وجهة نظر ساكي، فإن أنشيلوتي لا يتحمل مسؤولية الخروج من دوري الأبطال، فقال "ما يحزنني هو أن الجميع يوجّه الانتقادات إلى كارلو ويلومونه مباشرة. هذا يُظهر عدم فهم لكرة القدم".

وانتقل ساكي لتوجيه انتقادات لبيريز قائلا "لننظر إلى تشكيلة الفريق هذا الموسم. واجه أنشيلوتي الكثير من الإصابات واضطر لخوض عدة مباريات دون مدافع حقيقي واحد".

وتابع "هذا أمر غير منطقي في ناد مثل ريال مدريد. أنا أعرف بيئة مدريد جيدا وأعرف فلورنتينو بيريز بحكم عملي كمدير فني هناك هو رئيس ممتاز لكن يركّز بشكل مفرط على المهاجمين، تخيلوا أنني احتجت إلى 3 أشهر لإقناعه بالتعاقد مع سيرخيو راموس لأنه ببساطة لا يهتم بالمدافعين".

وأتم ساكي تصريحاته بانتقاد مبابي "ريال مدريد تعاقد مع مهاجم عالمي يُفترض أنه نجم استثنائي، لكنه لا يلعب بمستوى يليق بتلك السمعة. وهذه ليست مسؤولية أنشيلوتي".