موعد مباراة ضمك ضد النصر في الدوري السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد ضمك في الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث المباشر للمباراة.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل/نيسان الجاري على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صفارة البداية الساعة الـ7 وخمس دقائق مساء (19:05) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الـ6 وخمس دقائق مساء (18:05) بتوقيت القاهرة.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز النصر 2-0 على ضمك في المرحلة الـ12 من الدوري.

القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة النصر وضمك:

SSC1 HD (مشاري القرني)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتفوق النصر في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 9 انتصارات مقابل فوزين لضمك، وانتهت مباراتان بالتعادل.

ويسعى النصر الثالث، بقيادة هدافه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى تعويض خسارته أمام القادسية 1-2، والعودة لسكة الانتصارات عندما يلتقي ضمك الحادي عشر، الثلاثاء.

النصر الذي أخفق في تقليص الفارق إلى 5 نقاط سيفتقد مهاجمه السنغالي ساديو ماني لتراكم البطاقات.

وستكون هذه الجولة بمثابة الإعداد لثلاثة أندية سعودية تخوض نهاية الأسبوع ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في بطولة مصغرة بجدة.

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يلعب الهلال مع غوانغجو الكوري الجنوبي الجمعة، ثم الأهلي مع بوريرام يونايتد التايلاندي والنصر مع يوكوهاما مارينوس الياباني السبت.