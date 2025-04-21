موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث المباشر والحي للمباراة.

تقام المباراة يوم الاثنين الموافق 21 أبريل/نيسان الجاري على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صفارة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الاتحاد 4-0 على الاتفاق في المرحلة الـ12 من الدوري.

القنوات الناقلة للبث المباشر والحي لمباراة الاتحاد والاتفاق:

SSC EXTRA 1 HD

SSC EXTRA 1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتفوق الاتحاد في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 60 انتصارا مقابل 25 انتصارات للاتفاق، وانتهت 33 مباراة بالتعادل.

ويأمل الاتحاد في استعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام الفتح 0-2، وذلك قبل مواجهة مرتقبة في الجولة الـ30 أمام النصر الذي تعثر 2-1 أمام القادسية بعد 3 انتصارات متتالية في الدوري.

من جهة أخرى، يسعى الاتفاق إلى مواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه في المركز السابع الذي ينفرد به برصيد 40 نقطة.