محترف بالدوري السعودي يمتلك ناديا ويشتري آخر

أكد نادي مينيا كريتينجا الليتواني، اليوم الاثنين، أن مهاجم سيلتيك وأولمبيك ليون وفولهام السابق موسى ديمبلي اشترى النادي.

واستحوذت مجموعة "تريبل إم سبورتس إنفيستمنتس"، التي يشغل ديمبلي منصبا إدرايا فيها، على نادي مينيا الذي يقع مقره في مدينة كريتينجا، ويحتل المركز التاسع في ترتيب دوري الدرجة الثانية.

وتمتلك المجموعة أيضا نادي مانسا في مالي.

وقال فيداس بوربا الرئيس التنفيذي للنادي "إنهم يعرفون الآن عن كريتينجا أكثر مما أعرفها. هذا ليس انتصارا للمدينة فقط، بل لكرة القدم الليتوانية بأكملها. سننتقل الآن من كوننا ناديا للهواة إلى نادٍ محترف".

وانضم الفرنسي ديمبلي إلى الاتفاق السعودي في عام 2023، وشارك في 94 مباراة مع سيلتيك بين عامي 2016 و2018 ليحقق لقبين في الدوري الأسكتلندي الممتاز.

كما كان اللاعب (28 عاما) ضمن تشكيلة أتلتيكو مدريد التي أحرزت لقب الدوري الإسباني في عام 2021.