تأجيل 4 مباريات بالدوري الإيطالي حدادا على وفاة البابا فرانشيسكو

قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تأجيل جميع مباريات دوري الدرجة الأولى ودوري الشباب، التي كانت مقررة اليوم الاثنين، حدادا على وفاة البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان.

وقالت الرابطة عبر منصة إكس: بعد وفاة الأب الأقدس، أعلنت رابطة الدوري الوطني للمحترفين الإيطالي تأجيل المباريات المقررة اليوم لبطولتي الدوري الإيطالي الدرجة الأولى والدرجة الأولى للشباب إلى موعد سيتم تحديده لاحقا.

وتأتي هذه الخطوة لتتماشى مع التقاليد الإيطالية للتعبير عن الحداد الوطني، كما حدث سابقا عام 2005 بعد وفاة البابا يوحنا بولس الثاني.

وكان مقرر إقامة 4 مباريات بالدوري الإيطالي، وهي: تورينو مع أودينيزي، وكالياري مع فيورنتينا، وجنوى مع لاتسيو، وبارما مع يوفنتوس، و3 مباريات في دوري الشباب، وهي: روما ضد أودينيزي، ومونزا أمام ساسولو، وسامبدوريا ضد تورينو.

وأعلن الفاتيكان صباح الاثنين أن البابا فرانشيسكو تُوفي عن عمر يناهز 88 عاما، بعد خروجه مؤخرا من المستشفى بعد 5 أسابيع من الخضوع للعلاج من الالتهاب الرئوي الثنائي.

وتم انتخاب البابا المولود باسم خورخي ماريو بيرجوليو في بوينس آيرس، وهو أول زعيم من أميركا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية، في عام 2013، ليحل محل البابا بنديكتوس السادس عشر.

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وكان الرجل البالغ من العمر 88 عاما من مشجعي كرة القدم المعروفين، وكان يشجع فريق سان لورينزو الأرجنتيني منذ أن كان طفلا.