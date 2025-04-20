ضربة مؤلمة أخرى لمبابي لاعب ريال مدريد

يمر الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد بأسبوع صعب على المستوى الكروي، فبعد أيام من إقصاء ريال مدريد أمام أرسنال من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وخروجه من تلك المباراة مصابا تأكد هبوط ناد يمتلك اللاعب الجزء الأكبر من أسهمه إلى دوري الدرجة الثالثة في فرنسا.

وذكرت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية أن فريق ستاد ماليرب كاين هبط إلى الدرجة الثالثة في فرنسا بموسم هو الأول لمبابي كمالك.

وخسر كاين يوم الجمعة الماضي على أرضه بنتيجة 0-3 أمام مارتيغ ضمن الجولة الـ31، الأمر الذي عجّل بهبوطه إلى الدرجة الثالثة قبل 3 مباريات على نهاية الموسم.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن هذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها فريق كاين عن دوري الدرجتين الأولى والثانية منذ عام 1984.

ومر كاين -الذي ينافس في الدرجة الثانية منذ هبوطه من الأولى موسم 2019/2018- بفترة انتقالات سيئة وتوالى عليه 3 مدربين خلال الموسم هم نيكولا سويب وبرونو بالتازار وميشيل دير زاكاريان الذي هبط مع الفريق إلى الدرجة الثالثة.

🚨🇫🇷⚽️ FLASH | Semaine CAUCHEMARDEQUE pour Kylian Mbappé : le SM CAEN, club dont il détient 80 % des parts, est RELÉGUÉ en National pour LA PREMIÈRE FOIS DE SON HISTOIRE. (RMC Sport) pic.twitter.com/ZlNcdxM1tD — Cerfia (@CerfiaFR) April 18, 2025

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ويمتلك كاين أسوأ سجل دفاعي هذا الموسم، إذ اهتزت شباكه 51 مرة في 31 مباراة، كما لم يفز سوى في 5 مباريات فقط.

وبصفته واحدا من ملّاك النادي تعرّض مبابي (26 عاما) لانتقادات حادة من جماهير كاين الذين طالبوا الجميع بالرحيل.

Tout le stade applaudit le #MNK96 qui déploie une banderole "Direction, joueurs : tous coupables, tous dehors" après le 2e but de Martigues au bout de 17 minutes. #SMCFCM pic.twitter.com/S9KgDklu4H — Mister Ménou (@MrMenou) April 18, 2025

وبعد الخسارة في المباراة الأخيرة رفعت جماهير كاين لافتة كُتب عليها "الإدارة، اللاعبون، جميعكم مذنبون وتتحملون المسؤولية، ارحلوا جميعا".

كما رُفعت لافتة أخرى كُتب فيها "ماليرب هو نحن، أما أنتم فأنتم القذارة"، في إشارة إلى الاسم الكامل لنادي ستاد ماليرب كاين.

وخلال الموسم الكروي ظهرت لافتات عدة تنتقد نجم ريال مدريد قالت إحداها "مبابي، ستاد ماليرب كاين ليس لعبتك"، في حين كتبت أخرى "قبل أن تتألق كلاعب احترم رموز نادينا".

وزار مبابي مركز تدريبات كاين في فبراير/شباط الماضي بعد تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في مرمى مانشستر سيتي في إياب مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مبابي استثمر 15 مليون يورو عبر صندوقه الاستثماري "كوالشن كابيتال" لشراء 80% من أسهم النادي، كما سدد جزءا من ديونه، أما الـ20% المتبقية فتعود ملكيتها إلى رئيس مجلس الإدارة الحالي بيير أنطوان كابتون.