ثلاثي برشلونة يتمرد على فليك وأجواء مشحونة في غرفة الملابس

تعيش غرفة ملابس نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني أجواء مشحونة للغاية رغم الفوز المثير الذي حققه الفريق على سيلتا فيغو.

ومع اقتراب نهاية الموسم واحتمالية تحقيق برشلونة الثلاثية التاريخية تتراكم مشاكل غرفة الملابس على الألماني هانسي فليك مدرب البلوغرنا بعد أن انفجر 3 لاعبين غضبا بسبب عدم مشاركتهم أو استبدالهم أثناء المباراة ضد سيلتا فيغو، وهو أمر غير مسبوق هذا الموسم وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وكانت المباراة المذكورة مشحونة من الأساس، إذ وجد برشلونة نفسه متأخرا بالنتيجة 1-3، في وقت لم يكن بوسع الفريق فيه التفريط بالنقاط سعيا منها للحفاظ على فارق 4 نقاط على الأقل عن غريمه ريال مدريد، قبل أن ينجح البارسا في قلب تأخره والفوز 4-3.

وعبّر فيران توريس -الذي مهّد الطريق الفوز لبرشلونة- وزميلاه أنسو فاتي وهيكتور فورت عن استيائهم علنا: الأول بسبب استبداله والآخران لعدم اللعب، مما جعل إدارة غرفة الملابس أكثر تعقيدا في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وركل فاتي ثلاجة المياه بجانب دكة البدلاء وألقى القميص التدريبي على الأرض أمام الطاقم الفني لشعوره بالغضب من قضائه الشوط الثاني بالكامل في الإحماء دون أن يُمنح فرصة اللعب.

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وتشهد العلاقة بين فاتي وفليك توترا شديدا بسبب شعور اللاعب بأن مدربه لم يعامله بعدل منذ بداية الموسم، في حين يشعر اللاعب بأنه جاهز بدنيا.

وبحسب "سبورت"، فإنه من المتوقع أن تنفجر الأزمة مع نهاية الموسم عند التفاوض على رحيل اللاعب، فقالت "قد تكون مفاوضات صعبة، لكن إذا سارت الأمور بشكل ودي فقد تُحل".

واستدركت "لكن أنسو قد يطالب بفسخ العقد دون التنازل عن أي من مستحقاته، وهو ما يرفضه النادي، وسيكون على وكيل أعماله خورخي مينديز التصرف بذكاء شديد لتجنب تصادم حاد بين الطرفين".

أما فورت فكان غضبه "غريبا ومثيرا للدهشة" وفق وصف الصحيفة على اعتبار أنه لم يلعب تقريبا هذا الموسم.

وبعد نهاية المباراة حيا فليك المنتشي بالفوز المثير على سيلتا فيغو جميع اللاعبين واحدا تلو الآخر، لكن فورت رفض عناق مدربه ولم يصافحه بل تجاهله تماما، وهو تصرف قابله المدرب بهدوء شديد حيث همس في أذن اللاعب.

⚠️ MD | هيكتور فورت غادر أرض الملعب بعد صافرة النهاية غاضبًا، متجاهلًا المصافحة المعتادة مع فليك هانسي لاحظ ذلك وحاول تهدئته عبر حديث سريع على الخط، لكن اللاعب توجه مباشرة لغرفة الملابس دون تجاوب واضح pic.twitter.com/jRQnm6Gy1H — FCB World (@forcabarca_ar) April 19, 2025

ويبدو أن فليك كان قد وعد فورت بمنحه دقائق في هذه المباراة، لكن تأزم النتيجة أدى إلى تغيير المخطط.

أما بالنسبة لتوريس فلم يكن اللاعب راضيا عن استبداله رغم أنه كان أكثر المهاجمين نشاطا، وبالتالي لم يفهم سبب القرار.

وأثناء خروجه لم يصافح فليك، بل ركل الكرة التي كانت على الأرض وصد مساعد المدرب ماركوس سورغ عندما حاول تهدئته.

لكن غضب توريس زال سريعا بعد الفوز، وقد يكون اللاعب عنصرا حاسما في نهاية الموسم، خاصة مع احتمال غياب روبرت ليفاندوفسكي لـ3 أسابيع بسبب الإصابة وفق "سبورت".

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وأتمت الصحيفة "من المؤكد أن التوتر سوف يزداد في الأسابيع المقبلة، لكن المدرب متمسك بقناعاته ولا ينوي التراجع عنها، ويعلم جيدا من هم اللاعبون الأساسيون في هذه المرحلة".