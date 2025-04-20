بايرن يدك قلاع هايدنهايم برباعية ويقترب من لقب البوندسليغا

قطع بايرن ميونخ خطوة هائلة في مساعيه نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ34 في تاريخه بفضل فوزه العريض على مضيفه هايدنهايم المتعثر 4 -صفر يوم السبت في المرحلة الـ30 من البوندسليغا.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة ليوسع الفارق مؤقتا إلى 9 نقاط مع أقرب ملاحقيه وحامل اللقب، باير ليفركوزن ، الذي يلتقي الأحد مع مضيفه سانت باولي.

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وافتتح القناص الإنجليزي هاري كين التسجيل في الدقيقة 13 وبعدها بـ6 دقائق سجل النمساوي كونراد لايمر الهدف الثاني للفريق الضيف.

وأحرز الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثالث للنادي البافاري في الدقيقة 36 وتكفل جوشوا كيميتش بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 56.

وأصبح بايرن ميونخ على بعد انتصارين فقط من التتويج باللقب المحلي، بفضل الفوز العريض الذي صالح به جماهيره عقب مرارة الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد إنتر ميلان الإيطالي.

وسجل بايرن 22 انتصارا مقابل 6 تعادلات وهزيمتين وأحرز 87 هدفا مقابل 29 هدفا سكنت شباكه، أي أنه يمتلك أقوى خط هجوم وخط دفاع.

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باقي النتائج

وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على هوفنهايم 3-2 وفيردر بريمن على بوخوم 1-صفر وتعادل لايبزيغ مع هولشتاين كيل 1- 1 وماينز مع فولفسبورغ 2-2.