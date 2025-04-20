ركلتا جزاء وحالة طرد.. حالات تحكيمية مثيرة للجدل بمباراة برشلونة وسيلتا فيغو

شهدت مباراة برشلونة وضيفه سيلتا فيغو في الدوري الإسباني العديد من الحالات التحكيمية التي أثارت جدلا واسعا في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقلب برشلونة تأخره أمس من 1-3 إلى فوز مثير على سيلتا فيغو 4-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتغويك الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ32 من الليغا.

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وخلال المباراة كانت أبرز لقطة حظيت باهتمام كبير هي احتساب حكم الساحة ميليرو لوبيز ركلة جزاء لصالح برشلونة في الوقت بدل الضائع بعد العودة إلى تقنية الفيديو، عقب تعرض داني أولمو للعرقلة داخل الصندوق من قبل يويل لاغو مدافع سيلتا فيغو، وسجل منها البرازيلي رافينيا هدف الفوز.

✅🚨🚨🔵🔴 ايتورالدي ( الخبير التحكيمي 🇪🇸 ) : " خطأ ساذج ارتكبه لاعب سيلتا فيغو لاحتساب ركلة الجزاء هذه . " pic.twitter.com/uN6XY2NTxn — Copa (@Copa_Lal) April 19, 2025

وأكد الخبير التحكيمي إيتورالدي غونزاليس صحة قرار الحكم بقوله "أصاب مدافع سيلتا أولمو في ساقه اليمنى بعدما سبقه الأخير إلى الكرة. لقد ضربه من الخلف. لذا هي ركلة جزاء واضحة".

واتفق حساب "أركيفو فار" المتخصص في الحالات التحكيمية مع رأي إيتورالدي حيث قال "إنها ركلة جزاء، لاغو ضرب أولمو من الخلف".

🖥️💥 El VAR tuvo que echar un cable a Melero López en el Barcelona – Celta de Vigo. 👉🏻 Yoel Lago golpea por detrás a Dani Olmo, que gana la posición al defensor. ✅ ES PENALTI. ▪️ Del Cerro Grande, en el VAR, tuvo que avisar al colegiado andaluz de su error. pic.twitter.com/dpEp8K8UfM — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 19, 2025

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وفي الدقيقة 71 وحين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 3-3، طالب لاعبو سيلتا فيغو بطرد إنيغو مارتينيز مدافع برشلونة، بعد أن انطلق زميلهم بابلو دوران بهجمة مرتدة وكان قريبا من الانفراد بفوتشيك تشيزني حارس البارسا.

لكن مارتينيز جذب دوران وحال دون تقدّمه أكثر بعد أن أفقده توازنه قبل أن يقطع الكرة، وهي لقطة ثار حولها جدل عما إذا كان هذا التلامس كافيا لاحتساب خطأ أم أنه مجرد احتكاك طبيعي ضمن مجريات اللعب.

“Era roja a Iñigo Martínez por derribar a Durán cuando se iba solo” SUBNORMAL ES POCO pic.twitter.com/wsfWDWT1ko — sbsoz (@fjeisnffj) April 19, 2025

وقال غونزاليس "هذه لقطة تفتح الباب على مصراعيه للشك، لو سقط دوران أرضا كان سيتسبب للحكم بورطة حقيقية"، في إشارة إلى أن عدم سقوط اللاعب أنقذ مدافع برشلونة من الطرد.

وقبل نهاية الوقت الأصلي ثارت شكوك حول ضربة وجهها تشيزني حارس برشلونة على وجه أوسكار مينغويزا لاعب سيلتا فيغو بعد أن قام الأخير بلعب الكرة برأسه.

من جدك تبيهم يحسبونها الدقيقة 90. pic.twitter.com/6HGdhhh4Z4 — PATROL (@iPATROL7) April 19, 2025

وقال إيتورالدي عن ذلك "لا يمكن احتسابها ركلة جزاء، إنها لقطة غير مؤثرة"، وهو ما اتفق معه حساب "أركيفو فار" عبر منصة "إكس" حيث حلل اللقطة بالتفصيل بقوله "ما حدث بين اللاعبين مجرد تلامس، وبالتالي لا يمكن اعتباره عملا متهورا يستحق العقاب".

⁉️💥 ¿Es penalti la acción entre Szczesny y Mingueza? ✅ 𝗡𝗢. 👉🏻 El contacto entre ambos es apenas un roce, por lo que no puede considerarse una acción temeraria y, por tanto, punible. ▪️ Además, Mingueza decide dejarse caer tras observar que el remate no iba a puerta. pic.twitter.com/gX9ukZuglP — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 19, 2025

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وأضاف "بالإضافة إلى ذلك قرر مينغويزا أن يسقط بعد أن لاحظ أن تسديدته لم تتجه إلى المرمى".

واعترض لاعبو سيلتا فيغو على عدم طرد رافينيا الذي حصل على بطاقة صفراء أولى بعد تدخله على ياغو أسباس، بعدها أشار إلى الحكم بإيماءة اعتراضية وهو ما اعتبره إيتورالدي كافيا لمنحه بطاقة صفراء ثانية لكن "حكم الساحة عفا عنه".

ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة ليبتعد بالصدارة بفارق 7 نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي يستقبل الليلة ضيفه أتلتيك بيلباو على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة ذاتها.