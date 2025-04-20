وزير الرياضة السعودي: صلاح أيقونة عربية لكن إستراتيجيتنا تغيرت

قال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إن مهاجم ليفربول محمد صلاح سيكون خيارا مثاليا للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، لكن هناك توجه نحو اللاعبين الشباب.

وارتبط اسم صلاح (32 عاما) بالانتقال إلى السعودية قبل توقيعه هذا الشهر عقدا جديدا يمتد حتى عام 2027 مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى هامش سباق جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1 قال الفيصل عن الدولي المصري "إنه نجم، وهو أيقونة عربية مسلمة، إنه يناسب طابع اللعب في الدوري السعودي".

وأضاف "أعتقد أنهم ربطوا اسم السعودية به منذ اليوم الأول رغم عدم وجود أي نقاشات، لكن من الجيد حدوث ذلك كما تعلمون".

وتابع "الآن يمكنك أن ترى أن أي لاعب يرغب في تجديد عقده يقولون إنه قادم للسعودية، معظمها أو 90% منها غير صحيح".

التعاقدات مع اللاعبين الشباب

وأكد الوزير أن الأندية اتجهت مؤخرا نحو ضم الشباب بعد الحصول على خدمات لاعبين مثل كريستيانو رونالدو (40 عاما) لاعب النصر وكريم بنزيمة (37 عاما) لاعب الاتحاد وزميل صلاح السابق في ليفربول ساديو ماني (33 عاما) لاعب النصر أيضا.

وقال الفيصل "يمكنكم رؤية اللاعبين السعوديين أكثر إصرارا وانضباطا في تدريباتهم لأنهم يدركون أنهم سيواجهون لاعبين كبارا كل نهاية أسبوع، وعليهم أن يكونوا مستعدين".

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وأضاف "يستغرق الأمر وقتا طويلا لاكتساب هذه العقلية"، مستشهدا بنموذج رونالدو الذي يكون أول من يحضر التدريب وآخر من يغادره.

وأضاف "إنها العزيمة، وهذه الصورة تنعكس مباشرة على الشباب، وأعتقد أن هذا هو الهدف الحقيقي الذي سعينا لتحقيقه".

وقال الفيصل إن متوسط ​​أعمار اللاعبين في الدوري السعودي انخفض هذا العام من 29 إلى 26 عاما، وإن الهدف هو خفضه إلى 24 عاما.

ولم تتأهل السعودية -التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم للرجال في عام 2034- إلى نهائيات بطولة العام المقبل بعد.