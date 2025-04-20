هل تنهي الإصابة مشوار نيمار مع سانتوس مبكرا؟

كشف نادي سانتوس عن طبيعة الإصابة الجديدة التي تعرض لها نجمه نيمار دا سيلفا خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي.

ورغم أن البيان الطويل الذي نشره النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" لم يكشف مدة غياب نيمار فإن تقارير إسبانية توقعت أن اللاعب قد لا يشارك مرة أخرى مع سانتوس حتى نهاية عقده يوم 30 يونيو/حزيران المقبل.

وقال البيان "بعد تعافيه من إصابة عضلية وأثناء تدريباته لاستعادة الكتلة العضلية عاد اللاعب نيمار جونيور إلى المباريات، وخلال الشوط الأول من فوز سانتوس على أتلتيكو مينيرو شعر بانزعاج جديد في الفخذ الأيسر".

Sobre NEYMAR JR: Depois de recuperado de lesão muscular, e ainda em treinamento pra ganho de massa muscular, o jogador Neymar Jr retornou aos jogos e, no primeiro tempo da vitória do Santos FC sobre o Atlético MG, sentiu novo incômodo na coxa esquerda, passou por exames de… pic.twitter.com/U6RFOEJ7UA — Santos FC (@SantosFC) April 18, 2025

وأضاف "بعد خضوعه لفحوصات طبية تبين تعرضه لإصابة جديدة في العضلة شبه الغشائية، اللاعب بدأ العلاج في مركز التدريب، ولم يسجل أي انتكاسة في الإصابة السابقة".

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وتابع البيان "سيواصل نيمار التدريبات الخاصة بتقوية العضلات مع إعادة تقييم دورية وتعديل العلاج حسب الحاجة، وكان متوقعا أن تحدث مثل هذه الانتكاسات بسبب فترة التوقف الطويلة".

وختم البيان "قررنا بالتعاون مع الطاقم الطبي والفني الاستمرار في البرنامج العلاجي الحالي واللجوء إلى أساليب علاجية جديدة إذا تطلب الأمر لوصول اللاعب إلى الجاهزية المثالية والعودة إلى الملاعب".

وتعد هذه الإصابة الثالثة لنيمار (33 عاما) خلال الأشهر الستة الأخيرة، وفق ما أكدت شبكة "غلوبو" البرازيلية.

وغاب نيمار عن سانتوس لمدة 42 يوما بسبب الإصابة، قبل أن يعود إلى الملاعب في مباراة سانتوس وفلومينينسي التي جرت يوم الاثنين الماضي لحساب الجولة الثالثة من الدوري البرازيلي.

ثم شارك نيمار أساسيا ضد أتلتيكو مينيرو، لكنه خرج بعد 34 دقيقة من بداية المباراة وهو يبكي بعد شعوره بآلام في الفخذ الأيسر.

Neymar sentiu na partida contra o Atlético-MG e até chorou em campo, jogador tentou ficar no gramado, mas precisou sair de carrinho aos 33 minutos pic.twitter.com/odtQawdxbN — ge (@geglobo) April 17, 2025

في الأثناء، ترى صحيفة "آس" الإسبانية أن عدم إعلان سانتوس مدة غياب نيمار عن الملاعب لا يحمل أي تفاؤل حيال إمكانية عودته القريبة، في حين قالت مواطنتها "موندو ديبورتيفو" إن الإصابة "تبدو أكثر خطورة من المتوقع".

وتساءلت الصحيفتان عما إذا ما كان نيمار سيلعب مرة أخرى مع سانتوس مع بقاء 10 مباريات للفريق حتى موعد انتهاء عقد اللاعب.

المباريات العشر المتبقية لسانتوس حتى نهاية عقد نيمار مع الفريق في أواخر يونيو/حزيران المقبل:

ساولو باولو x سانتوس (20 أبريل/نيسان 2025).

سانتوس x براغانتينو (27 أبريل/نيسان 2025).

سانتوس x سي آر بي (الأول من مايو/أيار 2025 بكأس البرازيل).

غريميو x سانتوس (4 مايو/أيار 2025).

سانتوس x سييارا (11 مايو/أيار 2025).

كورينثيانز x سانتوس (18 مايو/أيار 2025).

سي آر بي x سانتوس (22 مايو/أيار 2025 بكأس البرازيل).

سبورت كلوب فيتوريا x سانتوس (25 مايو/أيار 2025).

سانتوس x بوتافوغو (1 يونيو/حزيران 2025).

فورتاليزا x سانتوس (11 يونيو/حزيران 2025).