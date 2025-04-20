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هل تنهي الإصابة مشوار نيمار مع سانتوس مبكرا؟

Soccer Football - Brasileiro Championship - Santos v Atletico Mineiro - Estadio Urbano Caldeira, Santos, Brazil - April 16, 2025 Santos' Neymar leaves the pitch after sustaining an injury REUTERS/Thiago Bernardes TPX IMAGES OF THE DAY
نيمار خرج باكيا بعد إصابته في مباراة سانتوس ضد أتلتيكو مينيرو (رويترز)
20/4/2025

كشف نادي سانتوس عن طبيعة الإصابة الجديدة التي تعرض لها نجمه نيمار دا سيلفا خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي.

ورغم أن البيان الطويل الذي نشره النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" لم يكشف مدة غياب نيمار فإن تقارير إسبانية توقعت أن اللاعب قد لا يشارك مرة أخرى مع سانتوس حتى نهاية عقده يوم 30 يونيو/حزيران المقبل.

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وقال البيان "بعد تعافيه من إصابة عضلية وأثناء تدريباته لاستعادة الكتلة العضلية عاد اللاعب نيمار جونيور إلى المباريات، وخلال الشوط الأول من فوز سانتوس على أتلتيكو مينيرو شعر بانزعاج جديد في الفخذ الأيسر".

وأضاف "بعد خضوعه لفحوصات طبية تبين تعرضه لإصابة جديدة في العضلة شبه الغشائية، اللاعب بدأ العلاج في مركز التدريب، ولم يسجل أي انتكاسة في الإصابة السابقة".

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وتابع البيان "سيواصل نيمار التدريبات الخاصة بتقوية العضلات مع إعادة تقييم دورية وتعديل العلاج حسب الحاجة، وكان متوقعا أن تحدث مثل هذه الانتكاسات بسبب فترة التوقف الطويلة".

وختم البيان "قررنا بالتعاون مع الطاقم الطبي والفني الاستمرار في البرنامج العلاجي الحالي واللجوء إلى أساليب علاجية جديدة إذا تطلب الأمر لوصول اللاعب إلى الجاهزية المثالية والعودة إلى الملاعب".

وتعد هذه الإصابة الثالثة لنيمار (33 عاما) خلال الأشهر الستة الأخيرة، وفق ما أكدت شبكة "غلوبو" البرازيلية.

وغاب نيمار عن سانتوس لمدة 42 يوما بسبب الإصابة، قبل أن يعود إلى الملاعب في مباراة سانتوس وفلومينينسي التي جرت يوم الاثنين الماضي لحساب الجولة الثالثة من الدوري البرازيلي.

ثم شارك نيمار أساسيا ضد أتلتيكو مينيرو، لكنه خرج بعد 34 دقيقة من بداية المباراة وهو يبكي بعد شعوره بآلام في الفخذ الأيسر.

في الأثناء، ترى صحيفة "آس" الإسبانية أن عدم إعلان سانتوس مدة غياب نيمار عن الملاعب لا يحمل أي تفاؤل حيال إمكانية عودته القريبة، في حين قالت مواطنتها "موندو ديبورتيفو" إن الإصابة "تبدو أكثر خطورة من المتوقع".

وتساءلت الصحيفتان عما إذا ما كان نيمار سيلعب مرة أخرى مع سانتوس مع بقاء 10 مباريات للفريق حتى موعد انتهاء عقد اللاعب.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Santos v Atletico Mineiro - Estadio Urbano Caldeira, Santos, Brazil - April 16, 2025 Santos' Neymar leaves the pitch after sustaining an injury REUTERS/Thiago Bernardes
الإصابة الجديدة قد تنهي مسيرة نيمار مبكرا مع سانتوس (رويترز)

المباريات العشر المتبقية لسانتوس حتى نهاية عقد نيمار مع الفريق في أواخر يونيو/حزيران المقبل:

  • ساولو باولو x سانتوس (20 أبريل/نيسان 2025).
  • سانتوس x براغانتينو (27 أبريل/نيسان 2025).
  • سانتوس x سي آر بي (الأول من مايو/أيار 2025 بكأس البرازيل).
  • غريميو x سانتوس (4 مايو/أيار 2025).
  • سانتوس x سييارا (11 مايو/أيار 2025).
  • كورينثيانز x سانتوس (18 مايو/أيار 2025).
  • سي آر بي x سانتوس (22 مايو/أيار 2025 بكأس البرازيل).
  • سبورت كلوب فيتوريا x سانتوس (25 مايو/أيار 2025).
  • سانتوس x بوتافوغو (1 يونيو/حزيران 2025).
  • فورتاليزا x سانتوس (11 يونيو/حزيران 2025).
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المصدر : مواقع إلكترونية

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