موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الاثنين 21 أبريل/نيسان الحالي على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وتبدأ الساعة الـ6 و55 دقيقة مساء (18:55) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، الخامسة و55 دقيقة مساء (17:55) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب:

SSC1 HD (تعليق فارس عوض)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق الهلال في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ75 انتصارا مقابل 37 للشباب، وانتهت 37 مباراة بالتعادل.

يسعى الهلال للابتعاد عن أي مؤثرات خارجية عندما يواجه الشباب أملا في مواصلة تقليص الفارق خلف الاتحاد المتصدر، الذي يأمل في العودة إلى المسار الصحيح بعد تعثره في الجولة الماضية.

وفي وقت أصبح فيه البرتغالي جورجي جيسوس أكثر مدرب يقود الهلال في الدوري بالفوز 3-0 على الخليج يوم الخميس الماضي برصيد 79 مباراة متجاوزا الأرجنتيني رامون دياز، ترددت أنباء عن سعي النادي لإقالة المدرب.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قائمة المرشحين لخلافة المدرب البالغ عمره 70 عاما في تدريب الهلال تشمل أسماء بحجم روبرتو دي تشيربي وسيموني إنزاغي.

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وتأتي هذه الأنباء في ظل تذبذب نتائج الفريق الذي حقق 4 نقاط فقط في آخر 3 مباريات بالدوري، وقبل مرحلة حاسمة في الموسم ينافس فيها الهلال في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام غوانغجو الكوري الجنوبي، إضافة إلى كأس العالم للأندية في صورتها الجديدة في يونيو/حزيران المقبل.

لكن الفريق، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 61 نقطة، سيتعين عليه أن ينأى بنفسه عن هذه الأنباء عندما يواجه الشباب، على أمل تحقيق انتصاره رقم 20 في الدوري هذا الموسم، مستفيدا من الدفعة المعنوية التي حصل عليها بالفوز على الخليج.

وحال فوزه، سيزيد الهلال الضغط على الاتحاد المتصدر الذي بات يبتعد عن أقرب منافسيه بفارق 4 نقاط فقط قبل 6 جولات على النهاية بعد خسارته المفاجئة 2-0 أمام الفتح في مباراة أهدر فيها كل فريق ركلة جزاء، وأُلغي فيها هدف سجله كريم بنزيمة لاعب الاتحاد.