قصة فشل انتقال لاوتارو مارتينيز نجم إنتر إلى برشلونة قبل سنوات

كشف تقرير إسباني عن كواليس فشل انتقال لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان إلى برشلونة قبل سنوات رغم توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي.

ويستعد لاوتارو حاليا للعب ضد برشلونة مرتين، وذلك في ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا يومي 30 أبريل/نيسان الجاري و6 مايو/أيار المقبل.

وأكدت صحيفة "موندو ديبوتيفو" أن مسؤولي برشلونة التقوا وكلاء مارتينيز في مدينة ميامي الأميركية منتصف مارس/آذار 2020، وبعد يومين من المحادثات توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني لكن تفشي فيروس كورونا أفسد الصفقة.

وبدأ اهتمام برشلونة بالمهاجم الأرجنتيني في مايو/أيار 2019 بعد الإقصاء الصادم من ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال، وفيه فرّط النادي الكتالوني بتقدمه بثلاثية نظيفة ذهابا ليخسر 0-4 إيابا.

وبعد ذلك بأسبوعين، قرر لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق الخضوع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى استعدادا لخوض "كوبا أميركا" مع أورغواي، في وقت كان فيه البلوغرانا يستعد لمواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ولم يرق قرار سواريز لإدارة النادي ولا لزملائه داخل غرفة الملابس، خاصة أنه أجرى العملية دون علم الطاقم الطبي في النادي، وفق الصحيفة ذاتها.

في تلك الفترة قيل داخل مكاتب إدارة برشلونة "يجب أن نتحرك لضم لاوتارو، لويس سيرحل"، وبما أن عقد الأورغواياني كان ساريا لمدة عام آخر، بدأت الإدارة الرياضية في التمهيد لصفقة التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف التالي (2020).

وبالفعل تحرّك برشلونة لضم لاوتارو حيث تواصل مع وكلاء اللاعب على مدار عدة أشهر لمعرفة مدى استعداده للانتقال إلى البلوغرانا.

وفي مارس/آذار 2020 سافر رامون بلانيس (السكرتير الفني في ذلك الوقت) وأوسكار غراو (المدير العام) إلى ميامي للقاء وكلاء لاوتارو الذي أعطى موافقته الشخصية على الصفقة.

وتم الاتفاق المبدئي على شروط العقد بانتظار أن يبدأ برشلونة مفاوضاته مع إنتر ميلان لضم اللاعب رسميا، وقتها خصصت إدارة البارسا 60 مليون يورو من أجل الصفقة مع الاعتماد على ما يمكن جنيه من بيع لاعبين آخرين.

لكن لسوء حظ برشلونة، فقد فشلت الصفقة في عطلة نهاية الأسبوع (15 مارس/آذار 2020)، حيث اضطُر بلانيس وغراز للعودة بشكل عاجل إلى برشلونة، بعد أن بدأت الحكومات إعلان الإغلاق العام وإغلاق الأجواء الجوية بسبب تفشي فيروس كورونا.

في البداية، تلقى مسؤولو النادي تأكيدات بأن الإغلاق لن يتجاوز 3 أسابيع لكن الأمور خرجت عن السيطرة لاحقا.

وشهدت تلك المدة انخفاضا كبيرا في إيرادات برشلونة بعد إغلاق ملعب كامب نو ومتحف النادي، الأمر الذي جعل "من المستحيل تمويل صفقة لاوتارو" بسبب الخسائر المالية الضخمة، وفق "موندو ديبورتيفو".

ويلعب لاوتارو مارتينيز في صفوف إنتر منذ انتقاله إليه صيف عام 2018 قادما من راسينغ كلوب الأرجنتيني، ويرتبط بعقد مع "النيراتزوري" يمتد حتى صيف 2029.

