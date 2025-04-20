رقم كارثي لريال مدريد على ملعب البرنابيو

كشف تقرير إسباني عن إحصائية صادمة تتعلق بمستوى الأداء الدفاعي الهزيل لنادي ريال مدريد خاصة في المباريات التي يخوضها الفريق على ملعبه الشهير سانتياغو برنابيو.

وذكرت صحيفة "آس" أن شباك ريال مدريد استقبلت 12 هدفا في آخر 6 مباريات خاضها الفريق على أرضه، بمعدل هدفين في المباراة الواحدة وهو رقم غير معتاد.

آخر هذه الأهداف كان ذلك الذي سجّله البرازيلي غابرييل مارتينيلي مهاجم أرسنال في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ركض بالكرة من منتصف الملعب بسرعة كبيرة لدرجة لم يتمكن فيها فران غارسيا مدافع ريال مدريد من اللحاق به، قبل أن يسجل هدف الفوز "للغانزر".

ويتوجب على ريال مدريد "إيقاف النزيف الدفاعي" إذا ما أراد الفريق المنافسة على اللقبين المتبقيين له، وهما الليغا وكأس ملك إسبانيا، وبالتالي عدم الخروج بموسم "صفري"، كما تقول الصحيفة.

وكان جيرونا هو آخر فريق فشل في هز شباك ريال مدريد على ملعب البرنابيو وذلك في مباراة الفريقين التي جرت يوم 23 فبراير/شباط الماضي ضمن الجولة الـ25 من الليغا وانتهت بفوز الميرنغي بهدفي لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور.

ومنذ تلك المباراة تمكنت كل الفرق التي زارت ملعب البرنابيو من شباك ريال مدريد، أبرزها ريال سوسيداد الذي سجل 4 أهداف في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكاد يخطف بطاقة العبور إلى النهائي لولا هدف الألماني أنطونيو روديغر الذي جاء في الأشواط الإضافية.

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وتاليا المباريات الـ6 الأخيرة لريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في جميع البطولات:

ريال مدريد 2-1 أتلتيكو مدريد (ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا).

ريال مدريد 2-1 رايو فاييكانو (الجولة الـ27 من الليغا).

ريال مدريد 3-2 ليغانيس (الجولة الـ29 من الليغا).

ريال مدريد 4-4 ريال سوسيداد (إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا).

ريال مدريد 1-2 فالنسيا (الجولة الـ30 من الليغا).

ريال مدريد 1-2 أرسنال (إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا).

وأشارت "آس" إلى أن ريال مدريد خرج بشباك نظيفة في 5 مباريات فقط من أصل 28 منذ بداية العام الجاري بنسبة 17.85% فقط، وهذه المباريات هي:

ديبورتيفو مينيرا 0-5 ريال مدريد (دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا).

ريال مدريد 3-0 ريال مايوركا (نصف نهائي كأس السوبر الإسباني).

بلد الوليد 0-3 ريال مدريد (الجولة الـ21 من الليغا).

ستاد بريست 0-3 ريال مدريد (الجولة الـ8 من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا).

ريال مدريد 2-0 جيرونا (الجولة الـ25 من الليغا).

وتُعد هذه الحصيلة ضعيفة للغاية مقارنة بأرقام الموسم الماضي التي حافظ فيها ريال مدريد على نظافة شباكه في 25 مباراة من أصل 55 بنسبة 45.45%.

وما زال ريال مدريد منافسا على لقبي الليغا وكأس الملك، حيث يفصله 4 نقاط عن برشلونة متصدر الدوري قبل 7 مباريات من نهاية الموسم، فيما سيلتقي الفريقان وجها لوجه في نهائي الكأس يوم السبت 26 أبريل/نيسان الجاري.

وبعد نهاية الموسم سيطير ريال مدريد إلى الولايات المتحدة من أجل المنافسة على لقب كأس العالم للأندية بنسخته الموسعة.