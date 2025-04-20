دي بروين "مصدوم" من قرار مانشستر سيتي

أعرب لاعب الوسط الدولي البلجيكي كيفن دي بروين عن "دهشته" حينما أُبلغ بأن مسيرته المتألقة مع مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الأعوام الأربعة الأخيرة، ستنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقد أعلن دي بروين مؤخرا أنه سيغادر ملعب الاتحاد مع انتهاء الموسم الحالي، مسدلا الستار على حقبة لا تُنسى في مانشستر سيتي.

انضم اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى مانشستر سيتي قادما من نادي فولفسبورغ الألماني عام 2015، ولعب دورا محوريا في النجاح المذهل الذي حققه النادي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وفاز دي بروين بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، و5 ألقاب في كأس الرابطة، ولقب في دوري أبطال أوروبا 2023، متوجا موسما رائعا بالثلاثية.

وألمح غوارديولا إلى أنه هو من قرر إنهاء عقد دي بروين بعد معاناة صانع الألعاب من الإصابات، وتذبذب مستواه خلال الموسمين الماضيين.

وتراجع مستوى مانشستر سيتي بشكل كبير هذا الموسم، متخليا عن لقبه الذي ظفر به لأربع سنوات متتالية، وبات تركيزه على ضمان مركز بين الخمسة الأوائل للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن دي بروين اعترف بصدمته لعدم تلقيه عرضا لتجديد عقده، لأنه يعتقد أنه لا يزال قادرا على التألق.

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وقال بعد فوز مانشستر سيتي على إيفرتون 2-0 السبت في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين "لم أتلقَّ أي عرض طوال العام، لقد اتخذوا القرار فقط".

وأضاف "بالتأكيد أنني فوجئت قليلا، لكن عليّ تقبّل الأمر. بصراحة، ما زلت أعتقد أنني قادر على الأداء بهذا المستوى الذي أظهره الآن، لكنني أفهم أن على الأندية اتخاذ القرارات".

وتابع "ربما لو لم يُعانِ الفريق، وعدتُ كما فعلت هذا العام، وتأقلمت كالمعتاد، فربما يتخذون قرارا آخر".

وأوضح دي بروين أنه لم يتخذ أي قرارات بشأن مستقبله، إذ يُركّز مع فريقه على المنافسة على مركز ضمن الخمسة الأوائل، حتى يبلغ فريقه دوري أبطال أوروبا للموسم الخامس عشر على التوالي.

وارتبط اسم دي بروين بالانتقال إلى الدوري الأميركي، لكنه لم يستبعد البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الانضمام إلى نادٍ أوروبي كبير.

وقال "أشعر أنني ما زلت أملك الكثير لأقدمه. من الواضح أنني لم أعد في الخامسة والعشرين من عمري، لكنني ما زلت أشعر أنني قادر على القيام بعملي".

وأضاف "أنا منفتح على أي شيء. عليّ أن أنظر إلى الصورة كاملةً. أفكر في الرياضة، والعائلة، وكل شيء معا، ما هو الأنسب لي ولعائلتي. أحب المنافسة. هذا ما أشعر به، لذا لا أستطيع أن أقول إنني أريد الاعتزال، فأنا ما زلت أشعر أنني كلما تدربت، أريد التفوق على اللاعبين".

وتابع "أشعر أنني أؤدي بشكل جيد جدا، ولهذا السبب لعبت كثيرا مؤخرا".

وحظي دي بروين بتصفيق من جماهير إيفرتون على ملعب غوديسون بارك بسبب أدائه الجيد في المباراة، وقال "من النادر حقا أن تجد فريقا آخر يصفق لك، لذا أريد فقط أن أشكرهم. أعتقد أنهم يقدرون أسلوب لعبي".