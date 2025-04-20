جيك بول يستعد لمواجهه نجل أسطورة سابق في الملاكمة

يعود الملاكم وصانع المحتوى الأميركي جيك بول إلى حلبات الملاكمة بنزال مرتقب أواخر يونيو/حزيران المقبل، في ظهوره الأول منذ فوزه على الأسطورة مايك تايسون في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ومن المقرر أن يواجه بول نظيره خوليو سيزار شافيز جونيور -وهو ابن أسطورة الملاكمة المكسيكية خوليو سيزار شافيز- وذلك يوم 28 يونيو/حزيران 2025 في مدينة كاليفورنيا الأميركية.

Breaking: Jake Paul will face former WBC middleweight champion Julio Cesar Chavez Jr. on June 28 at Honda Center in Anaheim, California. Most Valuable Promotions revealed details about the fight to ESPN on Friday. pic.twitter.com/2ZlXJTWuvF — ESPN Ringside (@ESPNRingside) April 18, 2025

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النزال سيتكون من 10 جولات مدة كل منها 3 دقائق باستخدام قفازات تزن 10 أونصات، وذلك ضمن فئة الوزن الثقيل الخفيف (الكروزر).

ويمثل هذا النزال فصلا جديدا في مسيرة صانع المحتوى الأميركي الذي تحول إلى ملاكم محترف، وفي الوقت نفسه سيكون بمثابة عودة مرتقبة إلى الحلبة بالنسبة لشافيز جونيور بعد غياب دام عاما كاملا.

ويعود آخر ظهور لشافيز جونيور إلى يونيو/حزيران 2024 حين فاز على الأميركي أوريا هول.

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أرقام بول وشافيز جونيور في عالم الملاكمة:

جيك بول: خاض 12 نزالا، فاز في 12 وخسر واحدا.

خاض 12 نزالا، فاز في 12 وخسر واحدا. خوليو سيزار جونيور: خاض 60 نزالا، فاز في 53 وتعادل مرة واحدة وخسر 6 مرات.

Jake Paul is taking on Julio Cesar Chavez Jr. in a cruiserweight fight this summer 👀 (via @MikeCoppinger) pic.twitter.com/roSLQZZeQe — Happy Punch (@HappyPunch) April 18, 2025

وإلى جانب النزال الرئيسي بين جيك بول وشافيز جونيور ستشهد تلك الأمسية مواجهة قوية أخرى ستجمع بين المكسيكي غيلبرتو "زوردو" راميريز والكوبي يونييل دورتيكوس.

وسيدافع راميريز عن ألقابه العالمية للوزن الثقيل الخفيف التابعة لرابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي إيه) والمنظمة العالمية للملاكمة (دبليو بي أو).