جيك بول يستعد لمواجهه نجل أسطورة سابق في الملاكمة

يعود الملاكم وصانع المحتوى الأميركي جيك بول إلى حلبات الملاكمة بنزال مرتقب أواخر يونيو/حزيران المقبل، في ظهوره الأول منذ فوزه على الأسطورة مايك تايسون في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ومن المقرر أن يواجه بول نظيره خوليو سيزار شافيز جونيور -وهو ابن أسطورة الملاكمة المكسيكية خوليو سيزار شافيز- وذلك يوم 28 يونيو/حزيران 2025 في مدينة كاليفورنيا الأميركية.

Breaking: Jake Paul will face former WBC middleweight champion Julio Cesar Chavez Jr. on June 28 at Honda Center in Anaheim, California. Most Valuable Promotions revealed details about the fight to ESPN on Friday. pic.twitter.com/2ZlXJTWuvF

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) April 18, 2025