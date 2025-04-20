بعد استبعاد شريكته بسبب غزة.. مروان سري ينسحب من ملكية ناد إنجليزي

أعلن صانع المحتوى المصري مروان سرى انسحابه رسميا من ملكية داغنهام وريدبريج المنافس في دوري الدرجة الخامسة بإنجلترا، وذلك بعد أيام من انضمامه إلى مجموعة ملّاك النادي.

وأوضح سرى في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أنه ألغى مشروع استثماره في هذا النادي تضامنا مع مساعدته سلمى مشهور، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لرد حقها.

وكان نادي داغنهام قد قرر استبعاد مشهور من منصب مدير التطوير في النادي فورا، وذلك بعد 72 ساعة من تعيينها في هذا المنصب إثر انضمام سري إلى مجموعة ملّاكه.

ولم يكشف النادي السبب الحقيقي لاستبعاد سلمى مشهور، لكن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين القرار وبين منشوراتها السابقة الداعمة لغزة.

وقال سري في الفيديو "قبل يومين أصبحت أحد الملّاك الرسميين نادي داغنهام وريدبريج، واليوم أعلن رسميا انسحابي من المشروع، والآن لا تربطني بالنادي أي صلة رسمية أو غير رسمية".

اعلن رسميا انسحابي الكامل من ملكية نادي داجنهام و ريدبريدج و الغاء مشروع الاستثمار في النادي و لن نتازل عن مبادئنا و جاري اتخاذ الإجرائيات القانونية لرد حق سلمى مشهور و شكرا لدعمكم المستمر “I officially announce my complete withdrawal from the ownership of Dagenham & Redbridge… pic.twitter.com/W7PYaaG53Z — Marwan Serry (@Serrymarwan) April 18, 2025

إعلان

وأضاف "لا أريد التعميم بأن الجماهير كانت ضدنا، لكن الجزء الأكبر منها -والذي كان صوته مسموعا- هو الجزء العنصري ممن يرفضون الاستماع لأسباب واضحة".

وأوضح سري "كانت الجماهير ضد المالك والإدارة رغم أنهم يعملون منذ عام فقط، هذا المالك هو من آمن بإمكانية دخول استثمارات كبيرة من العرب، لكن الإدارة أرادت بعد ذلك كبش فداء لإخفاء اختياراتها وقراراتها السيئة".

وتابع "هذا حدث مع جيمس كينغ مدير الكرة بالنادي والذي أقيل من منصبه بالفعل، لكن الأمور لم تهدأ، وعليه كانوا يحتاجون لشخص آخر يتحمل ذلك فتم استهداف سلمى مشهور بسبب مبادئها وبسبب العنصرية لدى الجماهير".

وأتم سري "لقد خضعت الإدارة لعنصرية الجماهير وحمّلت سلمى مشهور كل المسؤولية دون إنذارها وإعلامها ودون اتفاق على أي قرارات يفترض أن أكون أنا على علم بها، وهو أمر لن أسكت عنه، وحق سلمى لن يذهب، نحن اتخذنا كل الإجراءات القانونية التي يفترض أن نتبعها".

وفي رده الأول على قرار استبعاد مشهور كان سري قد طالب المشجعين العرب بعدم الذهاب إلى مباراة الفريق ضد إبسفليت يونايتد، مؤكدا أنه سيتم تعويضهم بالمبلغ الخاص بالتذاكر من أمواله الخاصة.

وأكد سري أن قرار إقالة سلمى مشهور اتخذ دون علمه، مشيرا إلى أنه لا يعرف شيء عن تلك الخطوة التي وصفها بـ"غير المقبولة".

وبحسب تقارير مصرية، فإن مروان سري كان رابع مصري يستحوذ أو ينضم إلى مجموعة ملّاك لناد إنجليزي بعد محمد الفايد مع فولهام، وعاصم علام مع هال سيتي، وناصف ساويرس مع أستون فيلا.