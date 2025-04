بعد استبعاد شريكته بسبب غزة.. مروان سري ينسحب من ملكية ناد إنجليزي

أعلن صانع المحتوى المصري مروان سرى انسحابه رسميا من ملكية داغنهام وريدبريج المنافس في دوري الدرجة الخامسة بإنجلترا، وذلك بعد أيام من انضمامه إلى مجموعة ملّاك النادي.

وأوضح سرى في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أنه ألغى مشروع استثماره في هذا النادي تضامنا مع مساعدته سلمى مشهور، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لرد حقها.

وكان نادي داغنهام قد قرر استبعاد مشهور من منصب مدير التطوير في النادي فورا، وذلك بعد 72 ساعة من تعيينها في هذا المنصب إثر انضمام سري إلى مجموعة ملّاكه.

ولم يكشف النادي السبب الحقيقي لاستبعاد سلمى مشهور، لكن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين القرار وبين منشوراتها السابقة الداعمة لغزة.

وقال سري في الفيديو "قبل يومين أصبحت أحد الملّاك الرسميين نادي داغنهام وريدبريج، واليوم أعلن رسميا انسحابي من المشروع، والآن لا تربطني بالنادي أي صلة رسمية أو غير رسمية".

