برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي

أكد نادي برشلونة -اليوم الأحد- أن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي يعاني من إصابة في فخذه اليسرى تعرض لها خلال ديربي كتالونيا أمام سيلتا فيغو مساء السبت.

وقلب برشلونة تأخره 1-3 إلى فوز مثير 4-3 بعد تسجيل البرازيلي رافينيا هدفا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ضربة جزاء، ليقود فريقه لتعزيز موقعه في الصدارة.

لكن ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني برصيد 25 هدفا خرج مصابا في الدقيقة 78، دون أن يكشف برشلونة عن مدة غيابه.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بيان برشلونة الذي أوضح "الفحوصات الطبية التي أجراها اليوم الأحد وأكدت أن لاعب الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي يعاني من إصابة في العضلة شبه الوترية في فخذه اليسرى".

وأضاف "ستعتمد عودته إلى تدريبات الفريق على تطور الإصابة".

ويلتقي برشلونة مع ريال مايوركا بعد غد الثلاثاء قبل أن يلاقي ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا قبل أن يواجه إنتر ميلان الإيطالي في مباراتي الذهاب والإياب للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.