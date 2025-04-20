الترجي يحسم الديربي أمام الإفريقي ويتصدر الدوري التونسي

حسم الترجي قمة منافسات الجولة 27 بالدوري التونسي لكرة القدم لصالحه، وذلك بعد فوزه على مضيفه الأفريقي 3-1، الأحد.

ورفع الترجي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الأفريقي عند 55 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن النجم الساحلي صاحب المركز الرابع.

وتقدم الترجي عن طريق حمزة الجلاصي في الدقيقة 12، وأدرك حمدي العبيدي التعادل للأفريقي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 85 سجل رودريغو رودريغيز الهدف الثاني للترجي، فيما أضاف أشرف الجبري الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وجاء الفوز في الديربي ليصالح الترجي جماهيره عقب الخروج من منافسات دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية، حيث عجز الفريق عن تجاوز صن داونز الجنوب أفريقي، كما أنه يستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية في يونيو/حزيران المقبل بالولايات المتحدة الأميركية.

ويتواجد الترجي في المجموعة الرابعة بالمونديال إلى جانب أندية تشلسي الإنجليزي وفلامنغو البرازيلي وليون المكسيكي، الذي تم استبعاده من البطولة ولم يتم الاستقرار بعد على الفريق الذي سيخوض المنافسات بدلا منه.